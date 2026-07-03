Intel совершает революцию на рынке портативных консолей: первые тесты МСИ Клав 8 ЭКс AI+

На рынке портативных игровых устройств долгое время безраздельно доминировали процессоры AMD. Однако ожидается, что новый процессор Intel Арк Г3 Экстреме полностью изменит этот баланс. Первые независимые тесты новой консоли МСИ Клав 8 ЭКс AI+ КГ3ЭМ показывают, что Intel удалось значительно опередить конкурентов благодаря своей новой архитектуре. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Специалисты ресурса ТечПоверУп детально протестировали новое устройство, и результаты оказались даже выше ожидаемых. Модель Asus ROG Ally X с процессором Ryzen З2 Экстреме, которая до сих пор считалась самым мощным представителем этого сегмента, будет вынуждена уступить свое место новой разработке Intel. Тесты показывают, что МСИ Клав 8 ЭКс AI+ имеет явное преимущество почти во всех играх и при различных разрешениях экрана.

Беспрецедентная производительность и энергоэффективность

Самые впечатляющие показатели заметны в соотношении энергопотребления и производительности устройства. В режиме максимальной мощности 35 В процессор Intel работал на 40-50% быстрее своего основного конкурента. Это не просто небольшой прирост, а скачок уровня нового поколения для портативных консолей. Выяснилось, что даже МСИ консоль, работающая в режиме 25 В, быстрее флагмана Asus, потребляющего 35 В.

Intel также добился больших успехов в энергосбережении. В режиме мощности 15 В новый процессор показал результаты, очень близкие к конкурентам, потребляющим в два раза больше энергии. Это позволяет пользователям значительно увеличить время автономной работы устройства без снижения игровой производительности. По данным иксбт.ком, это может стать одним из самых успешных чипов Intel, созданных для портативных устройств.

В реальных игровых условиях, например, в Кйберпунк 2077, МСИ Клав 8 ЭКс AI+ способен работать непрерывно 111 минут в режиме 30 В и 210 минут в режиме 15 В. Это считается очень хорошим показателем для портативных Виндовс-консолей. Теперь пользователи могут дольше наслаждаться высококачественными играми, не будучи привязанными к источнику питания.

Конкуренция на рынке и перспективы будущего

Хотя в арсенале AMD имеются чипы Ryzen AI Max с еще более высокой производительностью, они значительно дороже и требуют больше энергии. Intel же, похоже, нашел тот самый золотой баланс между портативностью и мощностью. МСИ доказала, что с помощью новой консоли полностью исправила недостатки модели Клав первого поколения, и сотрудничество с Intel принесло свои плоды.

Учитывая растущий спрос на устройства такого типа и на рынке Узбекистана, МСИ Клав 8 ЭКс AI+ несомненно станет одним из самых обсуждаемых гаджетов среди геймеров в ближайшие месяцы. Пока ожидаются окончательные данные о глобальных продажах и цене, но технически устройство уже претендует на статус самой мощной портативной Виндовс-консоли на рынке.