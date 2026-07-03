Революция на заводах BMW: гуманоидные роботы Figure 03 вышли на конвейер

·1·Авто
Революция на заводах BMW: гуманоидные роботы Figure 03 вышли на конвейер

Немецкий концерн BMW Груп вывел интеграцию искусственного интеллекта и робототехники в автомобильной промышленности на новый уровень. Компания объявила о запуске гуманоидных роботов нового поколения Figure 03 на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, США. Данный проект является частью концепции «Фйсикал AI» (физический искусственный интеллект), в которой интеллектуальные алгоритмы напрямую управляют механическими устройствами в реальных производственных процессах. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая модель Figure 03 задействована в логистических процессах, в частности, выполняет задачу по последовательной сортировке комплектующих. Робот извлекает детали из контейнеров с беспорядочным расположением и размещает их в строгом порядке для передачи на конвейер. Затем материалы доставляются на сборочные линии с помощью автоматизированных тягачей. Этот процесс призван облегчить человеческий труд и повысить точность производства.

От экспериментов к практике

Данный проект — не просто эксперимент, а логическое продолжение успешных испытаний. По данным иксбт.ком, ранее робот Figure 02 тестировался на этом же заводе в течение 11 месяцев. За это время робот принял участие в сборке более 30 тысяч кроссоверов BMW X3, выполняя сложные операции, такие как установка деталей в кузовном цехе. Теперь эта технология становится стандартом ежедневного производства.

Модель Figure 03 значительно усовершенствована по сравнению с предыдущими версиями. Она обладает следующими техническими новинками:

  • Мягкие элементы корпуса для обеспечения безопасности;
  • Система беспроводной зарядки;
  • Аудиоканалы для голосового общения;
  • Высокоточные манипуляторы, оснащенные тактильными сенсорами и камерами в области ладоней.
Как отметил глава BMW Mануфактуринг Ульрих Виланд, завод в Спартанбурге стал первым предприятием компании, где гуманоидные роботы вышли из лабораторных условий и были полностью интегрированы в реальную промышленную среду. Этот шаг является частью стратегии BMW иФАКТОРЙ, которая предусматривает полную цифровизацию производства.

Цифровой контроль и перспективы будущего

На заводе наряду с роботами используется система BMW Виртуал Факторй. С её помощью действия сотрудников и роботов предварительно моделируются с помощью 3Д-симуляций. Кроме того, система АИККс (Артификиал Intelligence Куалитй Некст) с помощью камер и датчиков осуществляет визуальный и акустический контроль качества продукции в режиме реального времени, что позволяет мгновенно выявлять дефекты.

Руководство BMW рассматривает гуманоидных роботов не как силу, вытесняющую человека, а как дополнение к существующим системам автоматизации. Основная цель — повысить гибкость производственных линий, передав роботам монотонную, физически тяжелую и опасную работу. Ожидается, что опыт в Спартанбурге в будущем станет образцом для всех заводов BMW по всему миру.

BMWРобототехникаИскусственный ИнтеллектАвтопромТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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