Революция на заводах BMW: гуманоидные роботы Figure 03 вышли на конвейер

Немецкий концерн BMW Груп вывел интеграцию искусственного интеллекта и робототехники в автомобильной промышленности на новый уровень. Компания объявила о запуске гуманоидных роботов нового поколения Figure 03 на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, США. Данный проект является частью концепции «Фйсикал AI» (физический искусственный интеллект), в которой интеллектуальные алгоритмы напрямую управляют механическими устройствами в реальных производственных процессах. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая модель Figure 03 задействована в логистических процессах, в частности, выполняет задачу по последовательной сортировке комплектующих. Робот извлекает детали из контейнеров с беспорядочным расположением и размещает их в строгом порядке для передачи на конвейер. Затем материалы доставляются на сборочные линии с помощью автоматизированных тягачей. Этот процесс призван облегчить человеческий труд и повысить точность производства.

От экспериментов к практике

Данный проект — не просто эксперимент, а логическое продолжение успешных испытаний. По данным иксбт.ком, ранее робот Figure 02 тестировался на этом же заводе в течение 11 месяцев. За это время робот принял участие в сборке более 30 тысяч кроссоверов BMW X3, выполняя сложные операции, такие как установка деталей в кузовном цехе. Теперь эта технология становится стандартом ежедневного производства.

Модель Figure 03 значительно усовершенствована по сравнению с предыдущими версиями. Она обладает следующими техническими новинками:

Мягкие элементы корпуса для обеспечения безопасности;

Система беспроводной зарядки;

Аудиоканалы для голосового общения;

Высокоточные манипуляторы, оснащенные тактильными сенсорами и камерами в области ладоней.

Как отметил глава BMW Mануфактуринг Ульрих Виланд, завод в Спартанбурге стал первым предприятием компании, где гуманоидные роботы вышли из лабораторных условий и были полностью интегрированы в реальную промышленную среду. Этот шаг является частью стратегии BMW иФАКТОРЙ, которая предусматривает полную цифровизацию производства.

Цифровой контроль и перспективы будущего

На заводе наряду с роботами используется система BMW Виртуал Факторй. С её помощью действия сотрудников и роботов предварительно моделируются с помощью 3Д-симуляций. Кроме того, система АИККс (Артификиал Intelligence Куалитй Некст) с помощью камер и датчиков осуществляет визуальный и акустический контроль качества продукции в режиме реального времени, что позволяет мгновенно выявлять дефекты.

Руководство BMW рассматривает гуманоидных роботов не как силу, вытесняющую человека, а как дополнение к существующим системам автоматизации. Основная цель — повысить гибкость производственных линий, передав роботам монотонную, физически тяжелую и опасную работу. Ожидается, что опыт в Спартанбурге в будущем станет образцом для всех заводов BMW по всему миру.