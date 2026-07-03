Конкурент NVIDIA Etched планирует получить доступ к мощностям TSMC через Аризону

·3·Технологии
Конкурент NVIDIA Etched планирует получить доступ к мощностям TSMC через Аризону

Стартап Etched, рассматриваемый как один из главных конкурентов NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта, предпринимает стратегические шаги по расширению своей производственной цепочки. Компания, основанная четыре года назад и оцениваемая сейчас в 5 миллиардов долларов, успешно разработала свои первые чипы на заводах TSMC. Однако в условиях глобального дефицита чипов и ограниченности производственных мощностей компания связывает свое будущее со штатом Аризона, США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, Etched планирует начать поставки своих систем клиентам летом этого года. Однако вопрос масштабирования производства (скалинг) остается актуальным. Как и другие разработчики чипов, Etched вынужден бороться за ограниченные квоты на заводах TSMC на Тайване. Именно здесь ожидается помощь инвестора Джека Селби и его венчурного фонда Коппер Sky Капитал.

Джек Селби — бывший руководитель PayPal и многолетний управляющий директор семейного офиса Питера Тиля Тиел Капитал. В 2021 году он основал фонд Коппер Sky в Финиксе, основной целью которого является поддержка стартапов в Аризоне и юго-западной части США. Селби принял участие в инвестиционном раунде серии А компании Etched на сумму 120 миллионов долларов и пообещал помочь стартапу перенести производство в Аризону.

Аризона — новый центр полупроводниковой промышленности

Стратегия Селби заключается в том, чтобы привлечь стартапы из Калифорнии, Массачусетса и Нью-Йорка в свой регион для снижения производственных затрат. Как член совета Аризона Коммерке Ауторитй, он играет важную роль в привлечении в штат крупных технологических компаний. Для Etched это партнерство может открыть прямой путь к новому заводу ГИГАФАБ компании TSMC в Аризоне.

"Инвестируя в Etched, Коппер Sky четко понимала наши связи с полупроводниковой промышленностью Аризоны, особенно нашу взаимосвязь с местным заводом TSMC", — отметил Джек Селби. Это сотрудничество позволит стартапу снизить зависимость от заводов на Тайване и создать стабильную цепочку поставок внутри США.

В настоящее время фонд Коппер Sky работает над формированием своего второго фонда объемом 300 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на финансирование высокотехнологичных производителей оборудования (хардваре) и стартапов в оборонном секторе не только в юго-западном регионе, но и по всем США. Это создает почву для появления новых игроков на рынке, где доминирует NVIDIA.

Для технологических энтузиастов и инвесторов эти процессы важны как часть геополитических сдвигов на глобальном рынке чипов. Возвращение производства из Азии в США (решоринг) в будущем напрямую повлияет на стоимость и доступность устройств с искусственным интеллектом. Успех таких стартапов, как Etched, несомненно, усилит здоровую конкуренцию на рынке.

EtchedTSMCNVIDIAArizonaJack Selby
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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