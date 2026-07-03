Марсель Десайи: Уильям Салиба — лучший защитник мира, и его путь ведет в Реал Мадрид

·30·Спорт
Марсель Десайи: Уильям Салиба — лучший защитник мира, и его путь ведет в Реал Мадрид

Игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Уильям Салиба на данный момент признается одним из сильнейших центральных защитников в мировом футболе. Легенда французского футбола Марсель Десайи в своем последнем интервью высоко оценил игру соотечественника, отметив, что его будущее связано со столицей Испании. По мнению Десайи, для игроков уровня Салиба «Реал Мадрид» всегда открыт. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

Согласно сообщению Goal.com, чемпион мира 1998 года внимательно следит за ростом Салибы в составе «Арсенала». Десайи предположил, что переход молодого защитника в «королевский клуб» в ближайшие годы неизбежен. По его словам, лучшие футболисты мира на определенном этапе карьеры все равно стремятся сыграть за мадридскую команду, и Салиба не исключение.

Новый лидер в обороне

Марсель Десайи считает Уильяма Салибу сильнейшим защитником не только в «Арсенале», но и во всем мире. Он поставил его даже выше звезды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По мнению Десайи, голландский защитник после травмы несколько утратил свой прежний уровень и перестал быть столь же неуязвимым в единоборствах. Салиба же выделяется стабильностью и надежностью в действиях в защите.

Интересно, что говоря о другом представителе обороны «Арсенала» — Габриэле, Десайи связал его успехи напрямую с Салибой. По его мнению, Габриэль выглядит хорошо именно благодаря тандему с Салибой, однако в плане индивидуального мастерства он не может сравниться с Уильямом. Это еще раз доказывает, насколько важна роль Салибы в обороне команды.

В сравнении с европейскими грандами

Бывший французский футболист также критически взглянул на защитников других топ-клубов. Он отметил, что в настоящее время в таких командах, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер» или «Милан», нет центральных защитников уровня Салибы. Десайи заявил, что уровень игроков в этих клубах пока не заслуживает звания лучших в мире.

В настоящее время 25-летний Салиба имеет долгосрочный контракт с «Арсеналом». Десайи ожидает, что он останется в Лондоне еще на 3-4 года, но в долгосрочной перспективе вариант с «Реал Мадридом» кажется наиболее логичным. В интервью изданию Спортскастинг он сказал: «Двери открыты, но не сейчас. Он сейчас лучший в мире и выполняет свою работу на высшем уровне».

Для болельщиков «Арсенала» эта новость может быть тревожной, так как Салиба является основным фундаментом успехов команды под руководством Микеля Артеты. В прошлом сезоне, когда «канониры» до последнего боролись за чемпионство в английской Премьер-лиге, надежность оборонительной линии сыграла огромную роль. А «Реал Мадрид» обычно известен тем, что в итоге получает любого игрока, которого пожелает.

АрсеналРеал МадридУильям СалибаТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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