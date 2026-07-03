Энтони Гордон: «Гарри Кейн сейчас играет на уровне Лионеля Месси»

Вингер сборной Англии Энтони Гордон высоко оценил игру своего одноклубника Гарри Кейна, поставив опытного нападающего в один ряд с одним из величайших игроков в истории футбола Лионелем Месси. Это признание прозвучало после того, как Кейн спас Англию от поражения в матче чемпионата мира против сборной ДР Конго. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Поединок против сборной ДР Конго начался по неожиданному сценарию: африканцы открыли счет уже на 7-й минуте, поставив Англию перед угрозой вылета из турнира. Однако Гарри Кейн восстановил равновесие на 75-й минуте, а за пять минут до конца встречи забил победный гол. Благодаря этому дублю Кейн довел свое количество голов на турнире до пяти, сравнявшись в гонке бомбардиров с Эрлингом Холандом.

Образец стабильности и трудолюбия

Энтони Гордон, вышедший на замену и отметившийся двумя голевыми передачами в действиях Кейна, признал профессионализм нападающего. «Быть каждый день рядом с таким человеком элитного уровня — потрясающий опыт. Гарри сейчас находится на самой вершине футбола», — заявил Гордон в интервью Goal.com.

Гордон подчеркнул, что такие феноменальные результаты Кейна не случайны, а являются плодом неустанного труда. «Он проводит сезон, подобные результаты которого мог бы показать только Лионель Месси. Это свидетельствует о том, на каком уровне он находится. Он с серьезностью и страстью работает над каждым ударом на тренировках. Он никогда не ошибается», — добавил вингер.

В прошлом сезоне Гарри Кейн в составе «Баварии» забил 61 гол в 51 матче, продемонстрировав лучшую эффективность в своей карьере. Несмотря на то, что ему исполнилось 32 года, нападающий продолжает оставаться в отличной форме, что удивляет многих специалистов. В настоящее время в гонке за «Золотой бутсой» он отстает всего на один гол от таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Сборная Англии теперь выйдет на поле в 1/8 финала против одного из хозяев турнира — Мексики. В этом матче на стадионе «Ацтека» англичане снова будут полагаться на мастерство своего капитана. Если англичане преодолеют барьер Мексики, в четвертьфинале они могут встретиться со сборной Бразилии или Норвегии.