Перед свадьбой Тейлор Свифт пожертвовала 26 миллионов долларов на благотворительность

Всемирно известная певица Тейлор Свифт и американский футболист Трэвис Келси в преддверии ожидаемой свадебной церемонии выделили 26 миллионов долларов благотворительным организациям по всей территории США. Об этом сообщил представитель пары.

Сообщается, что средства были распределены между 20 благотворительными организациями, работающими в различных регионах страны. Среди них — детские больницы, продовольственные банки, образовательные программы и организации, поддерживающие социальные проекты. Также в список вошли организации в городах, связанных с жизнью пары, таких как Нэшвилл, Канзас-Сити и Нью-Йорк.

В официальном заявлении о свадьбе прямо не говорится. Однако обращает на себя внимание тот факт, что благотворительная акция совпала с периодом перед свадьбой, которая, по сообщениям СМИ, должна состояться в комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В опубликованный список вошли City Harvest, Food Bank For NYC, New York Cares, Los Angeles Regional Food Bank, Harvesters, Feeding America, ASPCA, Dolly Parton's Imagination Library, Grammy In The Schools, Education Through Music и ряд других благотворительных организаций.

Тейлор Свифт давно известна своей благотворительной деятельностью. Например, после завершения гастрольного тура Eras Tour она вручила членам своей команды крупные денежные премии и личные благодарственные письма.

Ранее певица в программе The Graham Norton Show рассказала о предстоящей свадьбе, отметив, что планирует провести её масштабно и незабываемо.

В настоящее время стало известно, что в Нью-Йорке было оформлено разрешение на проведение специального мероприятия. Согласно документам, сначала планируется предсвадебная встреча с участием 100 гостей, а основное торжество начнется в пятницу вечером и продлится до утра.

Поклонники также обратили особое внимание на сумму пожертвования в 26 миллионов долларов. Они подчеркивают, что это число в два раза больше счастливого числа Тейлор Свифт — 13, и расценивают это как символический жест.