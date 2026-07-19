Дэйна Уайт оставил дверь открытой для Джона Джонса, но есть одно условие

·26·Спорт
Дэйна Уайт оставил дверь открытой для Джона Джонса, но есть одно условие

Возвращение Джона Джонса в октагон UFC вновь стало предметом обсуждений. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что у него нет плохих отношений с легендарным бойцом, однако подчеркнул, что заявления в социальных сетях еще не означают реальный бой.

Из слов Уайта можно понять, что UFC не против возвращения Джонса. Однако для этого бывшему чемпиону необходимо перейти от слов к реальным переговорам.

«Между нами никогда не было вражды»

Дэйна Уайт опроверг слухи о существовании личной неприязни между ним и Джоном Джонсом. Признав, что отношения порой складывались непросто, он назвал Джонса величайшим бойцом всех времен.

«Между мной и Джоном никогда не было вражды. Просто наши отношения сложились немного странно», — сказал Уайт.

Ранее между Джонсом и руководством UFC уже возникали разногласия по поводу условий боя, гонораров и выбора соперников. Несмотря на это, обе стороны заявляют, что отношения не разорваны окончательно.

Уайт ждет от Джонса конкретных шагов

Глава UFC подчеркнул, что существует большая разница между разговорами о возвращении и подписанием контракта на бой.

«Это больше зависит от него самого. Он любит много говорить об этом. Но договориться о бое и подписать контракт — это совсем другое дело», — сказал Уайт.

Исходя из этого заявления, UFC пока не назначил официальный бой для Джонса. Для начала переговоров требуется, чтобы сам спортсмен выразил полную готовность к возвращению и согласился на конкретные условия.

Джонс также не закрывает дверь для возвращения

Джон Джонс недавно сообщил, что все еще зарегистрирован в системе допинг-контроля UFC. Он отметил, что рассмотрит возможность возвращения в октагон, если поступит достойное предложение, а пока сосредоточен на семье и помощи молодым спортсменам.

Также Джонс заявил, что UFC должен предлагать ему бои по контракту, однако в последнее время он не получал от организации конкретных предложений.

Что нужно решить для возвращения?

Для проведения следующего боя Джонса требуется достижение договоренности по нескольким вопросам: соперник, весовая категория, гонорар и дата боя.

На данный момент ни UFC, ни Джонс не делали официальных заявлений о конкретном сопернике или дате. Поэтому возвращение бывшего чемпиона остается реальной возможностью, но еще не свершившимся фактом.

Дэйна Уайт не стал закрывать дверь окончательно. Теперь главное решение зависит от Джона Джонса: продолжит ли он говорить о возвращении или подпишет контракт и снова выйдет в октагон?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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