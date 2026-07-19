Два признания перед финалом: какие меры есть против Месси и Ямаля?

В преддверии финала ЧМ-2026 главные тренеры сборных Аргентины и Испании открыто признали, что противостоять главным звездам соперника будет непросто. Если Лионель Скалони назвал Ламина Ямаля «футбольным сокровищем», то Луис де ла Фуэнте на личном опыте объяснил, почему персональная опека против Лионелья Месси не работает.

Хотя оба тренера говорили с долей шутки и похвалы, их слова обнажили главную тактическую проблему перед финалом: сколько свободы можно давать звездам двух поколений в решающем матче?

Главный тренер сборной Аргентины высоко оценил скорость, технику и мастерство Ламина Ямаля в ситуациях один на один. Он назвал испанского вингера уникальным футболистом, который в будущем принесет много радости своей национальной команде.

«Ямаль — настоящее сокровище для футбола. Он принесет Испании много радости, но надеюсь, что не в воскресенье», — сказал Скалони.

На вопрос о том, как остановить Ямаля, специалист ответил с юмором. По его словам, самой надежной мерой было бы не выпускать футболиста из гостиничного номера в день игры.

За шуткой скрывается серьезная тревога. Ямаль стал одним из главных инструментов Испании для вскрытия обороны соперника на фланге, создания голевых моментов и резкого изменения темпа игры.

Де ла Фуэнте вспомнил свою старую ошибку с Месси

Главный тренер сборной Испании заявил, что у него нет плана по персональной опеке Месси. Он отметил, что много лет назад на собственном опыте убедился в неэффективности такой тактики.

В бытность тренером молодежной команды «Севильи» де ла Фуэнте приставил к юному Месси отдельного игрока. После того как опекун получил желтую карточку, тренер заменил его, и Месси за короткое время забил четыре гола.

Здесь стоит уточнить одну деталь из первоначального текста: согласно заявлению тренера, в том матче Месси забил не три, а четыре гола.

«Мы не будем организовывать против него персональную защиту. Но мы должны быть очень внимательны и уделять ему особое внимание», — сказал испанский специалист.

«Сам Месси — это отдельная история»

Де ла Фуэнте назвал Месси, который в 39 лет снова вышел в финал чемпионата мира, легендой футбола. По его мнению, пока аргентинский капитан на поле, болельщики должны наслаждаться его игрой.

Тренер дал понять, что остановить Месси силами одного защитника практически невозможно. Поэтому ожидается, что Испания будет применять командный прессинг против капитана соперника, перекрывать линии передач и стараться не давать ему свободно разворачиваться с мячом. Это тактический вывод, вытекающий из заявления де ла Фуэнте.

Финал важнее двух звезд

Хотя Месси и Ямаль стали главными символами финала, результат будет зависеть не только от их действий. Испания сделает ставку на контроль мяча и высокий прессинг, а Аргентина — на опыт, характер и мастерство реализации решающих моментов.

Действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле, чтобы завоевать четвертый титул, а Испания — чтобы выиграть второй трофей мундиаля в своей истории. Решающий матч состоится 19 июля на арене МетЛифе Стадиум в Нью-Джерси и начнется в 00:00 по ташкентскому времени в ночь на 20 июля.

Скалони хочет оставить Ямаля в отеле, а де ла Фуэнте не собирается доверять опеку Месси одному игроку. Но в финале шутки отходят на второй план — ценой одной ошибки может стать звание чемпиона мира.