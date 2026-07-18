Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирди
Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ЖЧ–2026 финали олдидан Ламин Ямалнинг иқтидорини юксак баҳолади. Бироқ мутахассис Испаниянинг ёш юлдузига билдирган илиқ сўзларини ҳазиломуз тилак билан якунлади.
19 июль куни Аргентина ва Испания жаҳон чемпионлиги учун майдонга чиқади. Финалнинг асосий интригаларидан бири эса Лионель Месси ва янги авлод етакчиси Ламин Ямал ўртасидаги қарама-қаршилик бўлади.
«У футбол учун ҳақиқий хазина»
Скалони финал олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Ямални тўхтатиш осон бўлмаслигини тан олди. У испаниялик вингерни футболнинг энг катта истеъдодларидан бири сифатида таърифлади.
«Ламин — ажойиб футболчи, футбол учун ҳақиқий хазина. У ҳали жуда ёш ва келажакда Испанияга кўплаб қувончли лаҳзаларни тақдим этади. Фақат бу якшанба куни содир бўлмайди, деб умид қиламиз», — деди Скалони.
Аргентина мураббийи Ямалга қарши кураш ҳақида гапирар экан, уни ўйиндан четда қолдиришнинг энг яхши усули «хонасига қамаб қўйиш» бўлишини ҳазил тариқасида айтган.
Ямал Испания ҳужумининг асосий қуролига айланди
«Барселона» вингери 13 июль куни 19 ёшни қарши олди. Шунга қарамай, у аллақачон Испания терма жамоасининг асосий етакчиларидан бирига айланган.
ЖЧ–2026 давомида Ямал ўзининг тезлиги, рақибларни яккама-якка вазиятларда алдаб ўтиши ва ҳужумларни кескинлаштириши билан ажралиб турди. Испаниянинг тўп назоратига асосланган ўйинида ёш вингер рақиб ҳимоясини очадиган асосий футболчилардан бири бўлмоқда.
Аргентина ҳимояси учун энг мураккаб вазифалардан бири ҳам айнан Ямалга қанотда эркинлик бермаслик бўлади.
Аргентина тарихий натижага интилмоқда
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина мундиалда кетма-кет иккинчи бор бош совринни қўлга киритиш имкониятига эга.
Скалони жамоаси финалгача бўлган йўлда бир неча бор қийин вазиятлардан чиқиб кетди. Мураббийнинг айтишича, футболчиларни яна бир чемпионлик учун курашишга мамлакатдаги миллионлаб мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ундамоқда.
Испания эса 2010 йилдан кейин ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлишни мақсад қилган. Европа чемпиони финалгача барқарор ўйин намойиш этиб, ярим финалда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб қилди.
Месси ва Ямал — икки авлод тўқнашуви
Финал яна бир рамзий қарама-қаршиликни тақдим этади. 39 ёшли Лионель Месси фаолиятидаги навбатдаги жаҳон чемпионлиги учун курашса, 19 ёшли Ямал илк мундиалидаёқ бош совринга яқинлашди.
Скалони Мессининг 39 ёшида ҳам жаҳон чемпионати финалига етиб келганини фавқулодда натижа деб атади. Унинг фикрича, аргентиналик сардор натижадан қатъи назар, келажак авлод учун намуна бўлиб қолади.
Аргентина ва Испания ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув 19 июль, якшанба куни Нью-Йорк–Нью-Жерси стадионида — MetLife Stadium аренасида бўлиб ўтади.
Энди асосий савол битта: Скалони шогирдлари Ямални тўхтата оладими ёки Испаниянинг ёш юлдузи финалда ҳам ўз сўзини айтадими?
…