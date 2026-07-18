Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирди

·27·Спорт
Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирди

Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ЖЧ–2026 финали олдидан Ламин Ямалнинг иқтидорини юксак баҳолади. Бироқ мутахассис Испаниянинг ёш юлдузига билдирган илиқ сўзларини ҳазиломуз тилак билан якунлади.

19 июль куни Аргентина ва Испания жаҳон чемпионлиги учун майдонга чиқади. Финалнинг асосий интригаларидан бири эса Лионель Месси ва янги авлод етакчиси Ламин Ямал ўртасидаги қарама-қаршилик бўлади.

«У футбол учун ҳақиқий хазина»

Скалони финал олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Ямални тўхтатиш осон бўлмаслигини тан олди. У испаниялик вингерни футболнинг энг катта истеъдодларидан бири сифатида таърифлади.

«Ламин — ажойиб футболчи, футбол учун ҳақиқий хазина. У ҳали жуда ёш ва келажакда Испанияга кўплаб қувончли лаҳзаларни тақдим этади. Фақат бу якшанба куни содир бўлмайди, деб умид қиламиз», — деди Скалони.

Аргентина мураббийи Ямалга қарши кураш ҳақида гапирар экан, уни ўйиндан четда қолдиришнинг энг яхши усули «хонасига қамаб қўйиш» бўлишини ҳазил тариқасида айтган.

Ямал Испания ҳужумининг асосий қуролига айланди

«Барселона» вингери 13 июль куни 19 ёшни қарши олди. Шунга қарамай, у аллақачон Испания терма жамоасининг асосий етакчиларидан бирига айланган.

ЖЧ–2026 давомида Ямал ўзининг тезлиги, рақибларни яккама-якка вазиятларда алдаб ўтиши ва ҳужумларни кескинлаштириши билан ажралиб турди. Испаниянинг тўп назоратига асосланган ўйинида ёш вингер рақиб ҳимоясини очадиган асосий футболчилардан бири бўлмоқда.

Аргентина ҳимояси учун энг мураккаб вазифалардан бири ҳам айнан Ямалга қанотда эркинлик бермаслик бўлади.

Аргентина тарихий натижага интилмоқда

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина мундиалда кетма-кет иккинчи бор бош совринни қўлга киритиш имкониятига эга.

Скалони жамоаси финалгача бўлган йўлда бир неча бор қийин вазиятлардан чиқиб кетди. Мураббийнинг айтишича, футболчиларни яна бир чемпионлик учун курашишга мамлакатдаги миллионлаб мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ундамоқда.

Испания эса 2010 йилдан кейин ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлишни мақсад қилган. Европа чемпиони финалгача барқарор ўйин намойиш этиб, ярим финалда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб қилди.

Месси ва Ямал — икки авлод тўқнашуви

Финал яна бир рамзий қарама-қаршиликни тақдим этади. 39 ёшли Лионель Месси фаолиятидаги навбатдаги жаҳон чемпионлиги учун курашса, 19 ёшли Ямал илк мундиалидаёқ бош совринга яқинлашди.

Скалони Мессининг 39 ёшида ҳам жаҳон чемпионати финалига етиб келганини фавқулодда натижа деб атади. Унинг фикрича, аргентиналик сардор натижадан қатъи назар, келажак авлод учун намуна бўлиб қолади.

Аргентина ва Испания ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув 19 июль, якшанба куни Нью-Йорк–Нью-Жерси стадионида — MetLife Stadium аренасида бўлиб ўтади.

Энди асосий савол битта: Скалони шогирдлари Ямални тўхтата оладими ёки Испаниянинг ёш юлдузи финалда ҳам ўз сўзини айтадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБугун, 21:34«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилдиБугун, 21:22Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиХави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиБугун, 21:18Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиЎзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиБугун, 19:07Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Бугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди