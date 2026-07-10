Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаган
Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте Аргентина етакчиси Лионель Месси ҳақида юқори фикр билдирди.
У 39 ёшли футболчининг ҳозирги даражаси, майдондаги фидойилиги ва ҳали ҳам натижага чанқоқлигини алоҳида таъкидлади.
«Месси 19 ёки 23 ёшдагидек ўйнамоқда»
Луис де ла Фуэнте Мессининг ёшига қарамай, юқори даражада ҳаракат қилаётганини айтди.
«Месси худди 19 ёки 23 ёшдагидек ўйнамоқда. У ўта юқори даража кўрсатмоқда», — деди Испания термаси устози.
Унинг фикрича, Мессининг кучи фақат техника ёки тажрибада эмас, балки ҳар бир ўйинга бўлган муносабатида ҳам кўринади.
Асосий фарқ — фидойилик
Де ла Фуэнте Мессининг ақлли қарорлар қабул қилишини эътироф этар экан, унинг фидойилигини биринчи ўринга қўйди.
«Гап нафақат унинг ақлли қарорларида, балки энг аввало унинг фидойилигида», — дея таъкидлади у.
Бу сўзлар Мессининг 39 ёшда ҳам жамоа учун майдонда тўлиқ ишлашда давом этаётганини кўрсатади.
«У ҳеч қачон тўхтаб қолмайди»
Испания бош мураббийига кўра, Мессининг энг муҳим хусусиятларидан бири — у эришган натижалари билан қониқиб қолмаслиги.
«Месси чарчамайди ва ҳеч қачон эришган натижасида тўхтаб қолмайди. У ҳар доим, ҳар куни кўпроғини истайди», — деди де ла Фуэнте.
Шу сабаб у аргентиналик юлдузни ҳақиқий ўрнак деб атади.
ЖЧ-2026даги кўрсаткичлари ҳам гапирмоқда
Маълумот учун, Лионель Месси ЖЧ-2026да 8 та гол урди ва 1 та голли узатма амалга оширди.
Бу натижалар унинг ёшига қарамай, Аргентина миллий жамоаси учун ҳал қилувчи футболчи бўлиб қолаётганини яна бир бор тасдиқламоқда.
Месси ҳали ҳам эътибор марказида
Месси йиллар давомида футбол тарихидаги энг катта номлардан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда.
Аммо де ла Фуэнтени ҳайратлантираётган жиҳат бошқа: Месси ҳали ҳам аввалгидек кўпроқни истайди ва майдонга ҳар сафар янги мақсад билан чиқади.
…