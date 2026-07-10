Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаган

·23·Спорт
Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаган

Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте Аргентина етакчиси Лионель Месси ҳақида юқори фикр билдирди.

У 39 ёшли футболчининг ҳозирги даражаси, майдондаги фидойилиги ва ҳали ҳам натижага чанқоқлигини алоҳида таъкидлади.

«Месси 19 ёки 23 ёшдагидек ўйнамоқда»

Луис де ла Фуэнте Мессининг ёшига қарамай, юқори даражада ҳаракат қилаётганини айтди.

«Месси худди 19 ёки 23 ёшдагидек ўйнамоқда. У ўта юқори даража кўрсатмоқда», — деди Испания термаси устози.

Унинг фикрича, Мессининг кучи фақат техника ёки тажрибада эмас, балки ҳар бир ўйинга бўлган муносабатида ҳам кўринади.

Асосий фарқ — фидойилик

Де ла Фуэнте Мессининг ақлли қарорлар қабул қилишини эътироф этар экан, унинг фидойилигини биринчи ўринга қўйди.

«Гап нафақат унинг ақлли қарорларида, балки энг аввало унинг фидойилигида», — дея таъкидлади у.

Бу сўзлар Мессининг 39 ёшда ҳам жамоа учун майдонда тўлиқ ишлашда давом этаётганини кўрсатади.

«У ҳеч қачон тўхтаб қолмайди»

Испания бош мураббийига кўра, Мессининг энг муҳим хусусиятларидан бири — у эришган натижалари билан қониқиб қолмаслиги.

«Месси чарчамайди ва ҳеч қачон эришган натижасида тўхтаб қолмайди. У ҳар доим, ҳар куни кўпроғини истайди», — деди де ла Фуэнте.

Шу сабаб у аргентиналик юлдузни ҳақиқий ўрнак деб атади.

ЖЧ-2026даги кўрсаткичлари ҳам гапирмоқда

Маълумот учун, Лионель Месси ЖЧ-2026да 8 та гол урди ва 1 та голли узатма амалга оширди.

Бу натижалар унинг ёшига қарамай, Аргентина миллий жамоаси учун ҳал қилувчи футболчи бўлиб қолаётганини яна бир бор тасдиқламоқда.

Месси ҳали ҳам эътибор марказида

Месси йиллар давомида футбол тарихидаги энг катта номлардан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда.

Аммо де ла Фуэнтени ҳайратлантираётган жиҳат бошқа: Месси ҳали ҳам аввалгидек кўпроқни истайди ва майдонга ҳар сафар янги мақсад билан чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиБугун, 15:59Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиЛамине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди