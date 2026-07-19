Реднапп не пожалел Тухеля: назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Англии

·54·Спорт
Реднапп не пожалел Тухеля: назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Англии

Несмотря на то, что сборная Англии завершила ЧМ–2026 с бронзовыми медалями, Томас Тухель не смог избежать критики. Опытный тренер Гарри Реднапп заявил, что «три льва» не вышли на новый уровень, и назвал имена двух английских специалистов, которые могли бы возглавить команду.

Однако контракт Тухеля с Англией еще не истек. Поэтому данное заявление пока является скорее частью большой дискуссии, разгоревшейся после ЧМ, нежели реальной угрозой смены тренера.

Реднапп указал на двух английских тренеров

Гарри Реднапп заявил, что сборную Англии могли бы возглавить Эдди Хау или Фрэнк Лэмпард.

По его мнению, оба специалиста способны добиться результата не хуже того, который показал Томас Тухель.

«Есть такие тренеры, как Эдди Хау или Фрэнк Лэмпард. Уверен, что они могли бы показать результат как минимум не хуже, чем Тухель», — сказал Реднапп.

Эти слова бывшего тренера также распространились в социальных сетях.

«На самом деле ничего не изменилось»

Реднапп не считает бронзовую медаль Англии доказательством того, что Тухель вывел команду на принципиально новый уровень.

Он подчеркнул, что «три льва» снова боролись за чемпионство, но не смогли выйти в финал на решающем этапе.

«Давайте не будем обманывать себя. Он не вывел нас на новый уровень. На самом деле ничего не изменилось — мы не смогли выйти в финал», — сказал он.

Тухель подвергся резкой критике за осторожную тактику и оборонительные замены в полуфинальном матче против Аргентины. Несмотря на то, что Англия вела в счете 1:0, в итоге она уступила 1:2.

Бронза все же стала историческим результатом

В матче за третье место Англия обыграла Францию со счетом 6:4. Этот результативный матч, в котором Букайо Сака оформил хет-трик, принес команде лучший результат на мундиалях со времен ЧМ–1966.

В двух предыдущих полуфиналах — в 1990 и 2018 годах — Англия довольствовалась четвертым местом. В этот раз команда впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

В этом смысле, хотя Тухель и не дошел до финала, по результатам он провел лучший для Англии мундиаль за 60 лет.

Контракт Тухеля рассчитан до 2028 года

Томас Тухель возглавляет сборную Англии с начала 2025 года. В феврале 2026 года Футбольная ассоциация Англии продлила контракт со специалистом до окончания Евро–2028.

Сам Тухель после поражения от Аргентины также заявил, что не намерен покидать свой пост и планирует руководить командой на чемпионате Европы.

Таким образом, варианты с Эдди Хау и Фрэнком Лэмпардом, предложенные Реднаппом, пока не являются предметом официальных переговоров. Но давление на Тухеля не исчезло: бронзовая медаль стала историческим достижением, однако возвращение без чемпионского титула в Англии все еще считается лишь половиной успеха.

Теперь главный вопрос — окажет ли Футбольная ассоциация доверие Тухелю до Евро–2028 или критика после ЧМ приведет к неожиданным решениям?

Томас ТухельГарри РеднаппЭдди ХауФрэнк ЛэмпардАнглия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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