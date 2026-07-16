Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...

·0·Спорт
Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...

Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026даги юриши яримфиналда тўхтаган бўлса-да, Томас Тухель бошлаган ишини давом эттиради. Германиялик мутахассис камида 2028 йилги Европа чемпионатигача жамоа бошида қолишини тасдиқлади.

Аргентинадан кейин ҳам режа ўзгармади

Англия яримфиналда Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Томас Тухель шогирдлари ҳисобда олдинга чиққан эди, аммо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида икки гол ўтказиб, финал йўлланмасини қўлдан бой берди.

Оғир мағлубиятдан кейин мураббийнинг келажаги ҳақида саволлар пайдо бўлиши табиий эди. Тухель эса бу масалага аниқлик киритиб, унинг шартномаси 2028 йилги Европа чемпионатигача амал қилишини эслатди.

«Менинг шартномам ўз уйимизда бўлиб ўтадиган Европа чемпионатигача амал қилади», — деди мураббий.

Бронза баҳси ҳеч ким истамаган ўйинга айланди

Англия учун Жаҳон чемпионати ҳали тугагани йўқ. Жамоа учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушиши керак.

Бироқ Тухель футболчиларнинг мақсади бронза эмас, финал бўлганини яширмади.

«Биз ҳали ўзимиз унчалик интиқлик билан кутмаётган ўйинни ўтказишимиз керак, аммо у барибир бўлиб ўтади».

Бу фикр жамоадаги руҳий ҳолатни ҳам кўрсатади. Англия финалга чиқишга жуда яқин келгани учун қисқа вақт ичида мағлубият аламини унутиб, бронза учун курашга тайёрланиши осон бўлмайди.

Шартнома аввалроқ узайтирилган

Тухель дастлаб Англия терма жамоасини ЖЧ-2026 якунигача бошқариши керак эди. Бироқ 2026 йил февраль ойида Англия футбол ассоциацияси у билан янги келишув имзолади.

Шартнома мураббий ва унинг штабига 2028 йилги Европа чемпионатигача ишлаш имконини беради. Турнир Буюк Британия ва Ирландия ҳудудида ўтказилиши сабаб Англия ўзини мезбон жамоалардан бири сифатида ҳис қилади.

Масала

Ҳолат

Бош мураббий

Томас Тухель

ЖЧ-2026 натижаси

яримфинал

Яримфиналдаги натижа

Аргентинага 1:2

Кейинги ўйин

Францияга қарши 3-ўрин баҳси

Шартнома муддати

Евро-2028 якунигача

Асосий мақсад энди Евро-2028 бўлади

Жаҳон чемпионатида финалга чиқа олмаган Англия учун навбатдаги катта вазифа — Евро-2028. Тухель турниргача жамоа услубини такомиллаштириш, ёш футболчиларни таркибга қўшиш ва ҳал қилувчи ўйинларда устунликни сақлаб қолиш муаммосига ечим топиши керак бўлади.

ЖЧ-2026да Англия кучли тўртликка кирди. Аммо Аргентинага қарши охирги дақиқалардаги мағлубият жамоа ҳали чемпионлик даражасига чиқиши учун айрим жиҳатларни ўзгартириши кераклигини кўрсатди.

Тухель кетмаяпти. Демак, энди натижа учун вақт ҳам, масъулият ҳам унинг қўлида бўлади.

Сизнингча, Томас Тухель Англияни Евро-2028да чемпион қила оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Беллингем Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англади...Бугун, 11:43 Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди? Тухелнинг яримфиналда йўл қўйган асосий тактик хатолари нималардан иборат эди?Бугун, 10:47«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзод«Уч шер»ни ким қутқаради? Англия термаси бош мураббийлигига 5 та номзодБугун, 10:41Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Месси танқидларга жавоб берди: «Ҳеч нарса ўз-ўзидан бериб қўйилмайди»Бугун, 10:33Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Бугун, 10:27Лионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиЛионель Скалони тан олди: бу Аргентинанинг энг яхши ўйини эдиБугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди