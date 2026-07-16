Томас Тухель қарорини айтди: у Англиядан кетмайди...
Англия терма жамоасининг ЖЧ-2026даги юриши яримфиналда тўхтаган бўлса-да, Томас Тухель бошлаган ишини давом эттиради. Германиялик мутахассис камида 2028 йилги Европа чемпионатигача жамоа бошида қолишини тасдиқлади.
Аргентинадан кейин ҳам режа ўзгармади
Англия яримфиналда Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Томас Тухель шогирдлари ҳисобда олдинга чиққан эди, аммо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида икки гол ўтказиб, финал йўлланмасини қўлдан бой берди.
Оғир мағлубиятдан кейин мураббийнинг келажаги ҳақида саволлар пайдо бўлиши табиий эди. Тухель эса бу масалага аниқлик киритиб, унинг шартномаси 2028 йилги Европа чемпионатигача амал қилишини эслатди.
«Менинг шартномам ўз уйимизда бўлиб ўтадиган Европа чемпионатигача амал қилади», — деди мураббий.
Бронза баҳси ҳеч ким истамаган ўйинга айланди
Англия учун Жаҳон чемпионати ҳали тугагани йўқ. Жамоа учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушиши керак.
Бироқ Тухель футболчиларнинг мақсади бронза эмас, финал бўлганини яширмади.
«Биз ҳали ўзимиз унчалик интиқлик билан кутмаётган ўйинни ўтказишимиз керак, аммо у барибир бўлиб ўтади».
Бу фикр жамоадаги руҳий ҳолатни ҳам кўрсатади. Англия финалга чиқишга жуда яқин келгани учун қисқа вақт ичида мағлубият аламини унутиб, бронза учун курашга тайёрланиши осон бўлмайди.
Шартнома аввалроқ узайтирилган
Тухель дастлаб Англия терма жамоасини ЖЧ-2026 якунигача бошқариши керак эди. Бироқ 2026 йил февраль ойида Англия футбол ассоциацияси у билан янги келишув имзолади.
Шартнома мураббий ва унинг штабига 2028 йилги Европа чемпионатигача ишлаш имконини беради. Турнир Буюк Британия ва Ирландия ҳудудида ўтказилиши сабаб Англия ўзини мезбон жамоалардан бири сифатида ҳис қилади.
Масала
Ҳолат
Бош мураббий
Томас Тухель
ЖЧ-2026 натижаси
яримфинал
Яримфиналдаги натижа
Аргентинага 1:2
Кейинги ўйин
Францияга қарши 3-ўрин баҳси
Шартнома муддати
Евро-2028 якунигача
Асосий мақсад энди Евро-2028 бўлади
Жаҳон чемпионатида финалга чиқа олмаган Англия учун навбатдаги катта вазифа — Евро-2028. Тухель турниргача жамоа услубини такомиллаштириш, ёш футболчиларни таркибга қўшиш ва ҳал қилувчи ўйинларда устунликни сақлаб қолиш муаммосига ечим топиши керак бўлади.
ЖЧ-2026да Англия кучли тўртликка кирди. Аммо Аргентинага қарши охирги дақиқалардаги мағлубият жамоа ҳали чемпионлик даражасига чиқиши учун айрим жиҳатларни ўзгартириши кераклигини кўрсатди.
Тухель кетмаяпти. Демак, энди натижа учун вақт ҳам, масъулият ҳам унинг қўлида бўлади.
Сизнингча, Томас Тухель Англияни Евро-2028да чемпион қила оладими?
…