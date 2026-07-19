Узбекский спарринг-партнер Макгрегора получил визу в США

·48·Спорт
Узбекский спарринг-партнер Макгрегора получил визу в США

Узбекский боец ММА Бахромжон Рузиев преодолел важное препятствие в своей карьере. Спортсмен получил визу в США, и теперь ожидается, что он будет проводить свои бои в престижном американском промоушене ЛФА.

Этот шаг для Рузиева — не просто поездка за границу. Успех на арене ЛФА может стать для него одним из кратчайших путей к UFC.

Виза в США одобрена

На страницах Бахромжона Рузиева в социальных сетях было объявлено об одобрении его визы в США. В сообщении также отмечается, что следующий бой спортсмена пройдет в рамках ЛФА.

Ранее Рузиев заявлял, что одной из главных целей сотрудничества с ЛФА является получение визы в США и возможность выступать в Америке. По его словам, промоушен предложил ему контракт на шесть боев.

На данный момент дата его дебюта в ЛФА, соперник и номер турнира официально не разглашаются.

Узбекский спарринг-партнер Макгрегора получил визу в США

ЛФА может открыть двери в UFC

Легакй Фигхтинг Аллианке — одна из известных организаций ММА в США. Многие бойцы, проявившие себя там, впоследствии попадают в поле зрения крупных промоушенов.

Поэтому каждый бой Рузиева в Америке станет не просто очередной статистической записью, а решающим экзаменом в карьере. Теперь проблема с визой позади — на следующем этапе всё будет зависеть от выступлений в октагоне.

Каков профессиональный рекорд Рузиева?

Согласно данным Тапологй, Бахромжон Рузиев провел 9 боев в профессиональном ММА. На его счету 7 побед, одно поражение и одна ничья. Его последний поединок состоялся 7 февраля 2026 года в Ташкенте и был признан ничьей решением большинства судей.

Большинство своих побед Рузиев одержал досрочно: он отличается способностью останавливать соперников как ударами, так и болевыми приемами.

Тренировался с Макгрегором

Узбекский боец за время своей карьеры принимал участие в тренировочном лагере бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в качестве спарринг-партнера. Этот опыт помог ему стать более узнаваемым среди местных болельщиков.

Теперь перед Рузиевым открываются большие возможности. Уверенные победы в ЛФА могут привлечь к узбекскому спортсмену внимание скаутов UFC. Виза готова, контракт есть — теперь слово за октагоном.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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