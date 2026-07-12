Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлинди

·0·Спорт
Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлинди

Конор Макгрегорнинг беш йиллик танаффусдан кейинги қайтиши бир неча сония ичида драматик якунланди. Лас-Вегасда Макс Холлоуэйга қарши жангнинг бошида тиззасидан жароҳат олган ирландиялик собиқ чемпион тезда мағлуб бўлди.

Бу воқеа ММА ва бокс олами вакиллари орасида турлича муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар Макгрегорга ҳамдардлик билдирган бўлса, бошқалар вазиятни қаттиқ истеҳзо билан қарши олди.

Махачев бир жумла билан Конорни нишонга олди

UFC чемпиони Ислом Махачев ўз муносабатини жуда қисқа ифода қилди:

«Конор Конорни калтаклади. Табриклайман, Макс».

Бу фикр ижтимоий тармоқларда энг кўп тарқалган реакциялардан бирига айланди.

Кроуфорд ва Дос Аниоснинг муносабати

Бокс бўйича собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Теренс Кроуфорд вазиятга кескин ишора қилди:

«Мен ҳақимда ёмон гапирганларни Худо қандай жазолаши ажабланарли».

Рафаэл Дос Аниос эса аввал ҳазил қилди, кейин Макгрегорга ҳамдардлик билдирди:

«Нима, яна ўша жимжилоқми? Лекин ҳазиллашмасам, Конорга ачинаман. Бу жанг бундай тугамаслиги керак эди».

Айримлар зудлик билан реванш талаб қилди

WBC чемпиони Раян Гарсия жангнинг бундай якунланишини қабул қилмади.

«Зудлик билан реванш керак. Тизза битиши билан улар яна учрашишлари керак».

Метт Фревола ҳам Холлоуэй учинчи жангни кутиши мумкинлигига ишора қилди.

Энг қаттиқ танқидни Тедди Атлас айтди

Таниқли мураббий ва шарҳловчи Тедди Атлас Макгрегорнинг узоқ танаффусдан кейинги ҳолатига эътибор қаратди:

«Асосий сабоқ шуки, беш йил давомида жанг қилмаган ва шишиб кетган жангчига ҳеч қачон ставка қўймаслик керак».

Белал Муҳаммад эса вазиятни Майкл Чандлер билан боғлаб, у бу жангни «лаънатлаганини» ҳазил қилди.

Гонорар ҳақида ҳам ҳазиллар кўпайди

Кевин Ли Холлоуэйнинг жангда деярли ҳаракат қилмай туриб ғалаба қозонганини истеҳзо билан тилга олди:

«Катта гонорар, вазнни оширмаган, бирорта ҳам зарба бермаган ва ғалаба қозонган».

Дерек Брансон эса Конорнинг қисқа вақт ичида улкан маблағ ишлаб топганига ишора қилди:

«Бир дақиқадан камроқ вақт ичида 30 миллион ишлаб топиш шунчаки орзу».

«Холлоуэй аураси боғламни узди»

Майк Девис энг ғалати ва вирусли изоҳлардан бирини қолдирди:

«Макс Холлоуэй аураси Конорнинг тиззасидаги боғламни узиб юборди».

Пауло Коста эса Макгрегор «темир болдир суяги ва темир хочсимон боғлам» билан қайтишини ҳазил қилди.

Ҳамдардлик билдирганлар ҳам бўлди

Кенни Флориан аралаш яккакурашни «энг ношукур спорт тури» деб атади. Унинг фикри Макгрегорнинг узоқ кутилган қайтиши бир неча сонияда барбод бўлганига ишора эди.

Шу тариқа, Конор Макгрегорнинг навбатдаги мағлубияти яна бир бор ММА оламини иккига бўлди: бир томонда ҳамдардлик, иккинчи томонда эса шафқатсиз ҳазиллар. Энди асосий савол — у жароҳатдан кейин яна қайтишга журъат қиладими?

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйИслам МахачевЮФСЛас-Вегас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Бугун, 14:14Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 14:12Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Бугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди