Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлинди
Конор Макгрегорнинг беш йиллик танаффусдан кейинги қайтиши бир неча сония ичида драматик якунланди. Лас-Вегасда Макс Холлоуэйга қарши жангнинг бошида тиззасидан жароҳат олган ирландиялик собиқ чемпион тезда мағлуб бўлди.
Бу воқеа ММА ва бокс олами вакиллари орасида турлича муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар Макгрегорга ҳамдардлик билдирган бўлса, бошқалар вазиятни қаттиқ истеҳзо билан қарши олди.
Махачев бир жумла билан Конорни нишонга олди
UFC чемпиони Ислом Махачев ўз муносабатини жуда қисқа ифода қилди:
«Конор Конорни калтаклади. Табриклайман, Макс».
Бу фикр ижтимоий тармоқларда энг кўп тарқалган реакциялардан бирига айланди.
Кроуфорд ва Дос Аниоснинг муносабати
Бокс бўйича собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Теренс Кроуфорд вазиятга кескин ишора қилди:
«Мен ҳақимда ёмон гапирганларни Худо қандай жазолаши ажабланарли».
Рафаэл Дос Аниос эса аввал ҳазил қилди, кейин Макгрегорга ҳамдардлик билдирди:
«Нима, яна ўша жимжилоқми? Лекин ҳазиллашмасам, Конорга ачинаман. Бу жанг бундай тугамаслиги керак эди».
Айримлар зудлик билан реванш талаб қилди
WBC чемпиони Раян Гарсия жангнинг бундай якунланишини қабул қилмади.
«Зудлик билан реванш керак. Тизза битиши билан улар яна учрашишлари керак».
Метт Фревола ҳам Холлоуэй учинчи жангни кутиши мумкинлигига ишора қилди.
Энг қаттиқ танқидни Тедди Атлас айтди
Таниқли мураббий ва шарҳловчи Тедди Атлас Макгрегорнинг узоқ танаффусдан кейинги ҳолатига эътибор қаратди:
«Асосий сабоқ шуки, беш йил давомида жанг қилмаган ва шишиб кетган жангчига ҳеч қачон ставка қўймаслик керак».
Белал Муҳаммад эса вазиятни Майкл Чандлер билан боғлаб, у бу жангни «лаънатлаганини» ҳазил қилди.
Гонорар ҳақида ҳам ҳазиллар кўпайди
Кевин Ли Холлоуэйнинг жангда деярли ҳаракат қилмай туриб ғалаба қозонганини истеҳзо билан тилга олди:
«Катта гонорар, вазнни оширмаган, бирорта ҳам зарба бермаган ва ғалаба қозонган».
Дерек Брансон эса Конорнинг қисқа вақт ичида улкан маблағ ишлаб топганига ишора қилди:
«Бир дақиқадан камроқ вақт ичида 30 миллион ишлаб топиш шунчаки орзу».
«Холлоуэй аураси боғламни узди»
Майк Девис энг ғалати ва вирусли изоҳлардан бирини қолдирди:
«Макс Холлоуэй аураси Конорнинг тиззасидаги боғламни узиб юборди».
Пауло Коста эса Макгрегор «темир болдир суяги ва темир хочсимон боғлам» билан қайтишини ҳазил қилди.
Ҳамдардлик билдирганлар ҳам бўлди
Кенни Флориан аралаш яккакурашни «энг ношукур спорт тури» деб атади. Унинг фикри Макгрегорнинг узоқ кутилган қайтиши бир неча сонияда барбод бўлганига ишора эди.
Шу тариқа, Конор Макгрегорнинг навбатдаги мағлубияти яна бир бор ММА оламини иккига бўлди: бир томонда ҳамдардлик, иккинчи томонда эса шафқатсиз ҳазиллар. Энди асосий савол — у жароҳатдан кейин яна қайтишга журъат қиладими?
…