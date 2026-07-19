Узбекская легенда предсказала счет финала ЧМ-2026: забьет ли Месси?

Легенда узбекской гимнастики Оксана Чусовитина заявила, что в финале ЧМ-2026 будет поддерживать сборную Аргентины. Спортсменка, которая не понаслышке знает, что такое борьба за олимпийское золото, также предсказала вероятный счет решающего матча.

По ее мнению, в финале между Испанией и Аргентиной решающее значение будут иметь мелкие детали. Однако вера Чусовитиной в Месси особенная.

Чусовитина на стороне Аргентины

В беседе с журналистами Чусовитина сказала, что будет смотреть финал, болея за Аргентину.

«Я буду переживать за Аргентину. Победит та команда, которая сегодня сыграет лучше. У каждой сборной есть свои болельщики, а я буду поддерживать аргентинцев».

Чусовитина, ставшая чемпионкой в командных соревнованиях на Олимпиаде 1992 года, является одной из уникальных спортсменок в истории гимнастики, принявшей участие в восьми летних Олимпийских играх.

Она выбрала точный счет для финала

По прогнозу знаменитой гимнастки, Аргентина может победить Испанию с минимальным преимуществом.

«Думаю, счет будет 2:1. А Месси обязательно забьет гол», — сказала Чусовитина.

39-летний Лионель Месси стал одной из ключевых фигур в выходе Аргентины в финал. Для него эта встреча может стать последним матчем на чемпионатах мира. Аргентина борется за второе чемпионство подряд, а Испания — за второе в своей истории.

«Нужно уметь достойно принимать поражение»

Чусовитина также отреагировала на споры в социальных сетях о том, что Аргентине помогали на протяжении турнира.

«Нужно уметь достойно принимать поражение. Победы достойна сильнейшая команда».

По ее мнению, важнее различных подозрений и обвинений то, какая команда покажет более сильную игру в финале.

В финале столкнутся два поколения

Испания дошла до финала без поражений и с надежной обороной. Аргентина же опирается на опыт, характер и способность добиваться результата в решающие моменты.

Символическое противостояние матча пройдет между Лионельем Месси и молодым лидером Испании Ламином Ямалем. С одной стороны — легенда на последнем этапе карьеры, с другой — звезда нового поколения.

Прогноз Чусовитиной готов: 2:1 и гол от Месси. Теперь поле покажет, насколько точным окажется этот прогноз.