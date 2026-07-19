Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнот
Футбол олами навбатдаги тарихий воқелик остонасида турибди. Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали олдидан ўзининг келажагига доир ҳиссиётларга бой баёнот билан чиқди. Шимолий Америка майдонларида ўтаётган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Испанияга қарши майдонга тушадиган афсонавий ҳужумчи бу ўйинни ўз фаолиятидаги “Сўнгги танго” деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Месси ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида жамоадошлари ва бутун мамлакат аҳлига мурожаат қилиб, ушбу мусобақа у учун нақадар муҳим эканини таъкидлади. Росариолик юлдузнинг сўзларига кўра, эришилган натижалардан кўра, босиб ўтилган йўл ва жамоавий бирдамлик у учун қадрлироқдир. Бу баёнот кўплаб таҳлилчилар томонидан футболчининг терма жамоадаги хайрлашув ишораси сифатида қабул қилинмоқда.
“Оила бўлиб қолган жамоа”“Бу йиллар давомидаги энг яхши нарса фақат унвонлар эмас, балки бутун бир саёҳат бўлди. Ҳар куни шу гуруҳ билан бирга бўлиш, бирга курашиш, қийин дамларда қайта оёққа туриш ва ҳар бир қадамдан завқланиш — мана нима муҳим”, деб ёзади Лионель Месси. У ўз мурожаатида терма жамоа ходимлари ва мураббийлар штабига ҳам алоҳида миннатдорчилик билдириб, уларни ягона оилага қиёслаган.
Аргентина терма жамоасининг сўнгги йиллардаги муваффақияти нафақат иқтидорли ўйинчилар, балки 2018-йилдан буён шаклланиб келаётган кучли ички муҳит билан боғлиқ. Месси ўз жамоасининг матонати ва ҳар қандай тўсиқларни биргаликда енгиб ўтиш қобилиятини юксак баҳолади. Унинг фикрича, финал натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, бу авлод аллақачон ўчмас тарих яратиб бўлган.
“Сўнгги танго” ва келажак режалариЛионель Месси ўзининг узоқ йиллик ҳомийси бўлган адидас бренди билан ҳамкорликдаги суратини жойлаштирар экан, унга “Те Ласт Танго” (Сўнгги танго) дея изоҳ қолдирди. Бу ибора спорт оламида одатда фаолиятнинг якуний, энг ёрқин нуқтаси сифатида ишлатилади. Дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар ушбу сўзларни Мессининг халқаро майдондаги сўнгги ўйини сифатида талқин қилмоқдалар.
Испанияга қарши кечадиган финал баҳси Лионель Месси учун нафақат навбатдаги чемпионлик имконияти, балки ўзининг бетакрор фаолиятига чиройли якун ясаш фурсати ҳамдир. Аргентина терма жамоаси кетма-кет иккинчи бор жаҳон тожини ҳимоя қилишга уриниб кўради, бу эса футбол тарихида камдан-кам учрайдиган натижадир.
Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси Аргентина билан Америка Кубоги ва 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиб, ўз коллекциясидаги барча асосий совринларни қўлга киритган эди. Бўлажак финал унинг терма жамоа либосидаги сўнгги расмий учрашуви бўлиши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.
…