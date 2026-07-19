Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнот

·46·Спорт
Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнот

Футбол олами навбатдаги тарихий воқелик остонасида турибди. Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали олдидан ўзининг келажагига доир ҳиссиётларга бой баёнот билан чиқди. Шимолий Америка майдонларида ўтаётган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Испанияга қарши майдонга тушадиган афсонавий ҳужумчи бу ўйинни ўз фаолиятидаги “Сўнгги танго” деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида жамоадошлари ва бутун мамлакат аҳлига мурожаат қилиб, ушбу мусобақа у учун нақадар муҳим эканини таъкидлади. Росариолик юлдузнинг сўзларига кўра, эришилган натижалардан кўра, босиб ўтилган йўл ва жамоавий бирдамлик у учун қадрлироқдир. Бу баёнот кўплаб таҳлилчилар томонидан футболчининг терма жамоадаги хайрлашув ишораси сифатида қабул қилинмоқда.

“Оила бўлиб қолган жамоа”

“Бу йиллар давомидаги энг яхши нарса фақат унвонлар эмас, балки бутун бир саёҳат бўлди. Ҳар куни шу гуруҳ билан бирга бўлиш, бирга курашиш, қийин дамларда қайта оёққа туриш ва ҳар бир қадамдан завқланиш — мана нима муҳим”, деб ёзади Лионель Месси. У ўз мурожаатида терма жамоа ходимлари ва мураббийлар штабига ҳам алоҳида миннатдорчилик билдириб, уларни ягона оилага қиёслаган.

Аргентина терма жамоасининг сўнгги йиллардаги муваффақияти нафақат иқтидорли ўйинчилар, балки 2018-йилдан буён шаклланиб келаётган кучли ички муҳит билан боғлиқ. Месси ўз жамоасининг матонати ва ҳар қандай тўсиқларни биргаликда енгиб ўтиш қобилиятини юксак баҳолади. Унинг фикрича, финал натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, бу авлод аллақачон ўчмас тарих яратиб бўлган.

“Сўнгги танго” ва келажак режалари

Лионель Месси ўзининг узоқ йиллик ҳомийси бўлган адидас бренди билан ҳамкорликдаги суратини жойлаштирар экан, унга “Те Ласт Танго” (Сўнгги танго) дея изоҳ қолдирди. Бу ибора спорт оламида одатда фаолиятнинг якуний, энг ёрқин нуқтаси сифатида ишлатилади. Дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар ушбу сўзларни Мессининг халқаро майдондаги сўнгги ўйини сифатида талқин қилмоқдалар.

Испанияга қарши кечадиган финал баҳси Лионель Месси учун нафақат навбатдаги чемпионлик имконияти, балки ўзининг бетакрор фаолиятига чиройли якун ясаш фурсати ҳамдир. Аргентина терма жамоаси кетма-кет иккинчи бор жаҳон тожини ҳимоя қилишга уриниб кўради, бу эса футбол тарихида камдан-кам учрайдиган натижадир.

Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси Аргентина билан Америка Кубоги ва 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиб, ўз коллекциясидаги барча асосий совринларни қўлга киритган эди. Бўлажак финал унинг терма жамоа либосидаги сўнгги расмий учрашуви бўлиши эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Бугун, 13:38Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Бугун, 13:21Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бугун, 13:17Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиМайкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиБугун, 13:16«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчиБугун, 13:02Уч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушдиУч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди