Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикди

·62·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикди

Аргентина терма жамоаси ва унинг сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали арафасида кутилмаган босим остида қолди. Машҳур канадалик рейпер Драке ушбу ҳал қилувчи баҳсда "Албиселесте"нинг ғалабасига 1,5 миллион доллар тикканини эълон қилди. Бу хабар футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки кўпчилик мухлислар "Драке қарғиши" деб аталувчи машҳур иримдан хавфсирамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Драке ушбу улкан маблағни Аргентинанинг Испания устидан асосий вақтда қозонадиган ғалабасига тиккан. Агар Лионель Скалони шогирдлари 90 дақиқа ичида ғалаба қозонишса, мусиқачи тахминан 5,1 миллион доллар ишлаб олади. Бироқ, Marca нашрининг маълумотларига кўра, рейпернинг спорт тикишларидаги омадсизлиги кўпинча у қўллаб-қувватлаган жамоаларнинг мағлубияти билан якунланади.

"Драке қарғиши" ва муваффақиятсизликлар тарихи

Sport оламида Драке қайси спортчи ёки жамоа билан суратга тушса ёки унга пул тикса, ўша томон мағлуб бўлиши ҳақида узоқ вақтдан бери гап-сўзлар юради. Жорий йилда Драке аллақачон бир нечта йирик йўқотишларга учради. Масалан, у Супер Бовл ўйинида Нев Энгланд Патриотс жамоасига 1 миллион доллар тикиб, ютқазиб қўйган эди. Шунингдек, теннис бўйича АҚШ очиқ чемпионатида Жанник Синнернинг Карлос Алкараз устидан ғалабасига тикилган 300 минг доллари ҳам ҳавога учди.

Статистик маълумотларга кўра, Дракенинг спорт тикишларидаги муваффақият кўрсаткичи жуда паст — қарийб 90 та йирик тикишдан атиги 36,8 фоизи ижобий якунланган. Унинг футболдаги умумий зарари эса аллақачон 1,9 миллион доллардан ошиб кетган. Айнан шу омиллар Аргентина терма жамоаси мухлисларини финал олдидан жиддий ташвишга солмоқда.

Месси ва Аргентинанинг иродаси

Бироқ, Лионель Месси ва унинг жамоаси учун ижобий хотиралар ҳам йўқ эмас. 2022-йили Қатарда ўтган Жаҳон чемпионати финалида ҳам Драке Аргентинага 1 миллион доллар тиккан эди. Ўшанда Аргентина Францияни пеналтилар сериясида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган. Гарчи ўшанда ўйин дуранг билан тугагани сабабли Драке пулини ютқазган бўлса-да, жамоа якунда кубокни боши узра баланд кўтарган эди.

Лионель Месси ушбу турнир давомида нафақат рақиблар, балки турли ирим-сиримлар билан ҳам курашишига тўғри келмоқда. Аввалроқ у машҳур стример ИШовСпеед билан боғлиқ "омадсизлик" ҳақидаги гап-сўзларни ҳам йўққа чиқарган эди. Эндиликда саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби Испанияга қарши баҳсда ўзининг техник маҳорати ва етакчилик қобилияти ҳар қандай иримдан устунлигини исботлаши керак.

Аргентина ва Испания ўртасидаги финал баҳси нафақат икки қитъа футбол мактабларининг тўқнашуви, балки Лионель Месси учун ўзининг буюк фаолиятидаги яна бир олтин саҳифа бўлиши кутилмоқда. Мухлислар эса Дракенинг тиккан пули бу сафар жамоага зиён келтирмаслигига умид қилишмоқда.

Лионель МессиАргентинаДракеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиБугун, 15:50Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиЛисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтдиБугун, 15:06 Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман» Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»Бугун, 15:05ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 15:01Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКилиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 14:13Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Бугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди