Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикди
Аргентина терма жамоаси ва унинг сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали арафасида кутилмаган босим остида қолди. Машҳур канадалик рейпер Драке ушбу ҳал қилувчи баҳсда "Албиселесте"нинг ғалабасига 1,5 миллион доллар тикканини эълон қилди. Бу хабар футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки кўпчилик мухлислар "Драке қарғиши" деб аталувчи машҳур иримдан хавфсирамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Драке ушбу улкан маблағни Аргентинанинг Испания устидан асосий вақтда қозонадиган ғалабасига тиккан. Агар Лионель Скалони шогирдлари 90 дақиқа ичида ғалаба қозонишса, мусиқачи тахминан 5,1 миллион доллар ишлаб олади. Бироқ, Marca нашрининг маълумотларига кўра, рейпернинг спорт тикишларидаги омадсизлиги кўпинча у қўллаб-қувватлаган жамоаларнинг мағлубияти билан якунланади.
"Драке қарғиши" ва муваффақиятсизликлар тарихиSport оламида Драке қайси спортчи ёки жамоа билан суратга тушса ёки унга пул тикса, ўша томон мағлуб бўлиши ҳақида узоқ вақтдан бери гап-сўзлар юради. Жорий йилда Драке аллақачон бир нечта йирик йўқотишларга учради. Масалан, у Супер Бовл ўйинида Нев Энгланд Патриотс жамоасига 1 миллион доллар тикиб, ютқазиб қўйган эди. Шунингдек, теннис бўйича АҚШ очиқ чемпионатида Жанник Синнернинг Карлос Алкараз устидан ғалабасига тикилган 300 минг доллари ҳам ҳавога учди.
Статистик маълумотларга кўра, Дракенинг спорт тикишларидаги муваффақият кўрсаткичи жуда паст — қарийб 90 та йирик тикишдан атиги 36,8 фоизи ижобий якунланган. Унинг футболдаги умумий зарари эса аллақачон 1,9 миллион доллардан ошиб кетган. Айнан шу омиллар Аргентина терма жамоаси мухлисларини финал олдидан жиддий ташвишга солмоқда.
Месси ва Аргентинанинг иродасиБироқ, Лионель Месси ва унинг жамоаси учун ижобий хотиралар ҳам йўқ эмас. 2022-йили Қатарда ўтган Жаҳон чемпионати финалида ҳам Драке Аргентинага 1 миллион доллар тиккан эди. Ўшанда Аргентина Францияни пеналтилар сериясида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган. Гарчи ўшанда ўйин дуранг билан тугагани сабабли Драке пулини ютқазган бўлса-да, жамоа якунда кубокни боши узра баланд кўтарган эди.
Лионель Месси ушбу турнир давомида нафақат рақиблар, балки турли ирим-сиримлар билан ҳам курашишига тўғри келмоқда. Аввалроқ у машҳур стример ИШовСпеед билан боғлиқ "омадсизлик" ҳақидаги гап-сўзларни ҳам йўққа чиқарган эди. Эндиликда саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби Испанияга қарши баҳсда ўзининг техник маҳорати ва етакчилик қобилияти ҳар қандай иримдан устунлигини исботлаши керак.
Аргентина ва Испания ўртасидаги финал баҳси нафақат икки қитъа футбол мактабларининг тўқнашуви, балки Лионель Месси учун ўзининг буюк фаолиятидаги яна бир олтин саҳифа бўлиши кутилмоқда. Мухлислар эса Дракенинг тиккан пули бу сафар жамоага зиён келтирмаслигига умид қилишмоқда.
…