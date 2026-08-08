Милан продолжает чистку состава: Томори и Фофана выставлены на трансфер

В «Милане» главный тренер Рубен Аморим начал расставаться с футболистами, не входящими в его будущий проект. Как сообщает Goal.com, в матче против «Челси» Фофана и Фикайо Томори не провели на поле ни минуты. Португальский специалист открыто заявил, что состав слишком велик, и подчеркнул, что в ближайшие дни будут приняты окончательные решения. Оба футболиста, оставшиеся в запасе, теперь вынуждены искать новые команды. Об этом Goal.com сообщает .

Рубен Аморим на пресс-конференции заявил, что в команде произойдут изменения, и лично предупредит игроков, кто останется в составе. В субботнем матче эти слова нашли практическое подтверждение. Несмотря на многочисленные замены во втором тайме, английский защитник и полузащитник так и не вышли на поле со скамейки запасных. Это явно показало, что тренер не рассчитывает на этих футболистов и что они выставлены на трансфер.

Изменения в обороне и стоимость Томори

Продажа Фикайо Томори позволит «Милану» освободить места в линии обороны и усилить состав. Аморим хочет видеть в центре защиты футболиста, способного стать лидером, хорошо начинать атаки из глубины и обладающего международным опытом. Руководство требует за английского игрока не менее 15 миллионов евро и вскоре начнёт переговоры с его агентом.

Круг претендентов на Томори также постепенно расширяется. «Ковентри» и «Ньюкасл» уже проявили первоначальный интерес, а «Ювентус» рассматривает его как запасной вариант на случай с Лукуми. Кроме того, ожидаются новые звонки от зарубежных покупателей, поэтому последние дни трансферного окна наверняка будут насыщенными.

Ситуация с Фофана и другие претенденты

По делу Фофана Рубен Аморим и его тренерский штаб также приняли окончательное решение. За бывшего игрока «Монако» руководство «Милана» установило цену не менее 20 миллионов евро. Среди английских клубов серьёзный интерес к французскому полузащитнику проявляет «Кристал Пэлас», который лидирует в трансферной гонке.

Если Пьер-Эмиль Хёйбьерг перейдёт в «Ньюкасл», «Марсельььььььььььььььььььь» также может начать работу над приобретением Фофана. Сейчас «Милан» активно продаёт своих футболистов на трансферном рынке и работает над созданием новых финансовых возможностей.