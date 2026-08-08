Ферран Торрес хочет попрощаться с Барселоной и переехать в Париж

·46·Спорт
Ферран Торрес хочет попрощаться с Барселоной и переехать в Париж

Нападающий испанской «Барселоны» Ферран Торрес сообщил руководству о желании покинуть команду в нынешнее летнее трансферное окно. По данным ESPN, 26-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с чемпионом Франции «Пари Сен-Жермен». Об этом Goal.com сообщает .

Если этот трансфер состоится, Торрес получит возможность вновь играть под руководством Луиса Энрике, который ранее тренировал его в сборной Испании. Тренерский штаб парижан особенно заинтересован в услугах испанского футболиста, стремясь усилить линию атаки.

Позиция каталонского клуба и финансовые интересы

Поскольку до окончания действующего контракта с «Барселоной» остаётся всего один год, руководство клуба вынуждено оперативно принять решение о будущем футболиста. Чемпионы Испании готовы отпустить игрока, если «Пари Сен-Жермен» выплатит требуемую трансферную сумму.

Напомним, Ферран Торрес перешёл из «Манчестер Сити» в каталонский клуб в 2021 году примерно за 55 миллионов евро. Первоначально выступая на позиции вингера, в последние сезоны он адаптировался к роли центрального нападающего и забил за команду немало важных голов.

Изменения в команде Ханси Флика и новые шаги

После перехода Роберта Левандовски в клуб MLS «Чикаго Файр» у главного тренера Ханси Флика осталось меньше вариантов в линии атаки. Уход Торреса вынуждает «Барселону» ускорить поиски нового нападающего высокого уровня.

Клуб рассматривал нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса в качестве приоритетной цели. Однако нежелание столичной команды продавать своего лидера может заставить каталонский гранд переключить внимание на другие варианты. Сам Торрес во время рекламного турне по США намекнул, что может покинуть команду летом.

Отметим, что за пять сезонов в составе «Барселоны» Ферран Торрес провёл 207 матчей и забил 65 голов. В прошлом сезоне он отличился 21 раз в 49 играх, а сезоном ранее забил 19 голов в 45 встречах.

Ферран ТорресБарселонаПари Сен-ЖерменЛуис ЭнрикеТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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