Джефф Безос покупает треть акций клуба «Ливерпуль»

Консорциум под руководством основателя всемирно известной компании Amazon Джеффа Безоса вывел на финальную стадию переговоры о покупке примерно трети акций «Ливерпуля», одного из лидеров английской Премьер-лиги. Как сообщает телеканал Sky News, крупная сделка находится на пороге завершения и может стать одним из самых значимых финансовых изменений в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

По данным британских СМИ, также подтверждённым агентством Анса, компания Фенвай Спортс Груп (ФСГ), являющаяся основным акционером «Ливерпуля» с 2010 года, готова уже на этой неделе официально объявить о деталях крупной сделки. Руководство, управляющее командой с «Энфилда», согласилось на это партнёрство, чтобы укрепить финансовые возможности клуба и усилить его позиции на международном рынке.

Финансовые новости и стратегия ФСГ

Фенвай Спортс Груп на протяжении многих лет обеспечивала стабильное развитие «Ливерпуля», превратив его в одну из самых мощных команд Европы. Однако современные требования футбола, огромные расходы на трансферном рынке и необходимость дальнейшего улучшения инфраструктуры требуют дополнительных инвестиций. Ожидается, что вложения консорциума при участии Джеффа Безоса откроют для клуба новые экономические возможности.

В настоящее время стороны согласовывают последние детали соглашения. Сообщается, что инвестиционная группа основателя Amazon получит почти 33% акций клуба. Это приведёт к заметным изменениям в структуре акционеров «Ливерпуля» и, несомненно, повлияет на будущие стратегические решения.

Новая эра в английском футболе

В последние годы богатейшие предприниматели и фонды мира активно инвестируют в клубы английской Премьер-лиги. Ожидается, что соглашение «Ливерпуля» — исторической команды с огромной армией болельщиков — с инвестором такого уровня ещё больше усилит конкуренцию в чемпионате. В частности, трансферная политика команды и развитие инфраструктуры вокруг стадиона могут выйти на новый этап.

По мнению экспертов, официальное объявление о сделке вызовет большой резонанс в футбольном мире. Примечательно, что ФСГ, не теряя полного контроля над клубом, привлекает в качестве партнёра одного из крупнейших представителей мирового бизнеса. Это поможет обеспечить долгосрочную стабильность и финансовую безопасность «Ливерпуля».