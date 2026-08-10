Неожиданное препятствие в борьбе Манчестер Юнайтед и Барселоны

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» столкнулся с серьёзными трудностями в попытке подписать перспективного молодого защитника из Испании Хорхе Салинаса. Главный тренер «Расинг Сантандер» Хосе Альберто твёрдо заявил, что футболист не намерен покидать клуб в текущее летнее трансферное окно. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, 19-летний испанец стал одной из самых обсуждаемых фигур летнего трансферного периода благодаря важному вкладу в выход «Расинга» в Ла Лигу. Руководство «Манчестер Юнайтед» определило его в качестве главной цели для усиления линии обороны.

Позиция тренера и руководства

После товарищеского матча с «Алавесом» Хосе Альберто не стал скрывать недовольства непрекращающимися слухами вокруг его футболистов. По его словам, Салинас и Густаво Пуэрта имеют действующие контракты и считаются очень важными игроками команды.

«Они каждый день показывают, что не намерены уходить. Но мы прекрасно знаем, как устроен этот мир: в контрактах прописаны отступные. Если какая-то команда придёт и выплатит компенсацию, они больше не будут нашими футболистами», — добавил главный тренер «Расинга».

Финансовая конкуренция на трансферном рынке

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Салинаса после того, как переговоры по Льюису Холлу, которого рассматривали в качестве основного варианта, зашли в тупик. Английский клуб готов приобрести права на футболиста, чтобы найти достойную замену подверженному травмам Люку Шоу.

Однако серьёзную конкуренцию в этом вопросе составляет каталонская «Барселона». Каталонцы видят в Салинасе идеальное решение многолетней проблемы на позиции левого защитника. Тем не менее финансовые ограничения дают шанс гранду Премьер-лиги.

Отступные и планы на будущее

По данным источников, клубы, желающие подписать игрока молодёжной сборной Испании, должны полностью выплатить отступные в размере 16 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» способен сразу внести эту сумму, тогда как «Барселона» предлагает рассрочку с различными бонусами и условиями аренды.

Спортивный директор «Расинга» Чема Арагон признал, что после возвращения клуба в высший дивизион команда хочет сохранить состав, однако может оказаться бессильной перед финансовыми возможностями европейских грандов. В клубе твёрдо заявили, что не отпустят своего воспитанника по заниженной цене и высоко его ценят.