Суперкамбэк в дебютном матче: Ферран Торрес спас ПСЖ от холодного душа (видео)

·83·Спорт
Суперкамбэк в дебютном матче: Ферран Торрес спас ПСЖ от холодного душа (видео)

Новый сезон чемпионата Франции начался для действующего чемпиона «Пари Сен-Жермен» с неожиданно серьезного испытания. В выездном матче против бескомпромиссного «Ренна» парижане, уступая по ходу встречи в два мяча, благодаря волевым усилиям во втором тайме и мастерству новичка добились драматичной ничьей (2:2).

Настоящим героем этого противостояния стал испанский нападающий Ферран Торрес , проводивший свой первый официальный матч в футболке «ПСЖ».

Холодный душ в первом тайме: жесткий прессинг хозяев

С самого начала игры хозяева захватили инициативу, застав врасплох оборону фаворита:

  • 9-я минута (1:0): полузащитник «Ренна» Себастьян Шиманьский точно завершил быструю комбинацию, открыв счет;

  • 38-я минута (2:0): перед самым перерывом Эстебан Леполь забил второй мяч в ворота чемпионов, поставив парижан в тяжелое положение.

Удачная замена Луиса Энрике и безупречный дебют Торреса

Вышедший на поле во втором тайме Ферран Торрес кардинально изменил ход игры:

  • 71-я минута (2:1): после атаки с фланга Торрес сократил отставание, подарив команде надежду;

  • 82-я минута (2:2): спустя 11 минут испанский форвард в сложной ситуации вновь поразил ворота, оформив дубль и спасши «ПСЖ» от неминуемого поражения.

Протокол матча и составы:

  • Лига 1. 1-й тур

  • «Ренн» — «ПСЖ» 2:2

  • 23 августа

  • Голы: Шиманьский (9), Леполь (38) — Ферран Торрес (71, 82).

  • «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Эрнандес, Заир-Эмери (Аклиуш, 60), Витинья (Бералдо, 69), Невеш (Руис, 60), Дуэ, Кварацхелия (Годтс, 46), Дембеле (Ферран Торрес, 46).

Таким образом, «ПСЖ» начал новый сезон с тяжелой и боевой ничьей на выезде, записав в свой актив первое очко в чемпионате.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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