«Рука Бога»: мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол, продан за 3,35 миллиона долларов

·76·Спорт
«Рука Бога»: мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол, продан за 3,35 миллиона долларов

Мяч, ставший свидетелем одного из самых известных и спорных моментов в истории футбола, нашел своего покупателя на аукционе Херитаге Ауктионс. GOAL Как сообщает издание, мяч, которым легендарная звезда сборной Аргентины, покойный Диего Марадона забил гол в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, получивший название «Рука Бога», за 3,35 миллиона долларов был продан.

Процесс торгов и ожидаемая прибыль

Этот мяч, использовавшийся в историческом четвертьфинале мундиаля 1986 года (Аргентина 2:1 Англия), был выставлен на открытые торги 22 августа. Стартовая цена на аукционе составляла 2,5 миллиона долларов, и организаторы ожидали, что за исторический лот удастся выручить до 10 миллионов долларов. Однако итоговая цена оказалась несколько ниже ожидаемой, остановившись на отметке 3,35 миллиона долларов.

Наследие Марадоны и стоимость исторических реликвий

Показатели

Детали и цены

Историческое событие

Четвертьфинал ЧМ-1986: Аргентина — Англия (2:1)

Название лота

Официальный мяч, которым Марадона забил гол рукой и «Гол столетия»

Аукционный дом

Херитаге Ауктионс

Стартовая цена

2,5 миллиона долларов

Ожидаемая цена

До 10 миллионов долларов

Итоговая цена продажи

3,35 миллиона долларов

Футболка Марадоны (в 2022 году)

9,3 миллиона долларов (Рекордный показатель)

Разница в цене между формой и мячом

Стоит отметить, что футболка национальной сборной, в которой Диего Марадона играл в этом матче, была выставлена на аукцион в 2022 году и продана за рекордные 9,3 миллиона долларов. Мяч с той игры был оценен почти в три раза дешевле футболки.

Этот мяч является символическим предметом, объединяющим два самых известных события в истории футбола — скандальный гол Марадоны рукой и «Гол столетия», забитый после прохода через всю оборону англичан.

Как вы считаете, насколько оправдана выплата миллионов долларов за такие уникальные и символичные предметы в истории футбола, и что должно быть самым ценным экспонатом в истории спорта?

Оставляйте свои аналитические комментарии и делитесь этой интересной исторической новостью с любителями футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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