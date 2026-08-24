Как Конор Макгрегор ответил на насмешки Макса Холлоуэя о «старости»

После тяжелого противостояния в октагоне UFC конфликт между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем разгорелся с новой силой в социальных сетях. В то время как ирландская звезда, получившая серьезную травму колена в первые секунды боя, перенесла успешную операцию и готовилась к возвращению в октагон, резкое заявление Холлоуэя подлило масла в огонь.

В своем видео в интернете Макс Холлоуэй обвинил Конора в медлительности и старости, открыто высмеяв его.

«Он выглядел очень медленным и старым»: атака Холлоуэя

Американский боец в своем интервью вспомнил предматчевые заявления Макгрегора и подверг его жесткой критике:

«Он говорил о том, как собирается «избить поколение», но этот парень просто бредит. Он показался мне неподвижным. Он был очень медленным и выглядел довольно старым. Если кто-то и планировал там кого-то уничтожить, то это был точно не он»., — сказал Холлоуэй.

Необычный ответ Конора: анализ искусственного интеллекта

Эти слова сильно задели самолюбие ирландского бойца, и он обратился к современным технологиям для ответа. Макгрегор попросил искусственный интеллект (ИИ) сравнить внешний вид двух бойцов на основе фотографий, сделанных в день боя:

Вердикт ИИ: Искусственный интеллект подтвердил, что лицо Холлоуэя выглядит более изношенным из-за глубоких морщин вокруг глаз и огрубевшей кожи, в то время как Конор, несмотря на густую бороду, выглядит гораздо более подтянутым и ухоженным;

Удар Макгрегора: «Парень, который принял больше всего ударов в истории UFC, не может говорить такие вещи. Что с ним вообще происходит?», — прокомментировал Конор.

Трилогия через год: неизбежен ли третий бой?

Макгрегор, перенесший сложную операцию на колене, официально подтвердил, что вернется в октагон через год , чтобы завершить трилогию со своим американским соперником.

Макс Холлоуэй также выразил готовность принять этот вызов, заявив, что он готов провести третий бой против Конора, а также сразиться за чемпионские пояса UFC в легком или полусреднем весе.