Триллер с 5 голами: «Челси» одержал победу в гостях у «Фулхэма» (видео)
Первый тур нового сезона Английской Премьер-лиги завершился настоящим лондонским дерби. «Челси», гостивший на стадионе «Крейвен Коттедж», одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 3:2 в напряженном и динамичном матче.
В матче, ставшем для болельщиков настоящим голевым шоу, новички, пополнившие составы обеих команд летом, также отметили свои дебюты яркими голами.
Гол на 1-й минуте и связка Палмер — Педро
Встреча для гостей началась очень рано:
Молниеносный гол на 1-й минуте: Уже на первых секундах матча нападающий «Челси» Педро открыл счет;
Ответ хозяев: На 23-й минуте в составе «Фулхэма» Кинг восстановил равновесие (1:1);
Дебютный гол и магия Палмера: На 41-й минуте новичок «аристократов» Роджерс забил свой дебютный гол, а в начале второго тайма (49-я минута) Коул Палмер довел счет до 3:1. В этом матче и Палмер, и Педро записали на свой счет «гол + пас» .
Воля «Фулхэма» и напряженный финал
Хозяева на 54-й минуте благодаря дебютному голу своего нового нападающего Гонсалосократили отставание до 2:3 и оказывали давление до последних минут:
Накал и желтые карточки: По ходу игры судья был вынужден показать 5 желтых карточек представителям обеих команд;
3 очка у «Челси»: Несмотря на острые моменты в концовке, «синие» надежно отработали в обороне и начали сезон с важных 3 очков.
Протокол матча:
АПЛ. 1-й тур
«Фулхэм» — «Челси» 2:3
24 августа. Лондон, «Крейвен Коттедж»
Голы: Кинг (23), Гонсало (54) — Педро (1), Роджерс (41), Палмер (49).
Фулхэм: Лено, Кастань, Куэнка, Бэсси, Робинсон (Муниз, 82), Берг (Сессеньон, 73), Ивоби, Паласиос (Кевин, 73), Кинг, Бобб (Чарльз, 67), Гонсало.
Челси: Санчес, Гюсто (Нету, 76), Лакруа, Ачимпонг, Колвилл, Хато (Чаваррия, 65), Джеймс, Лавия (Фернандес, 65), Роджерс (Куенда, 82), Палмер (Эстевао, 83), Педро.
Предупреждения: Колвилл (5), Лавия (12), Джеймс (75), Бэсси (76), Кастань (89).
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