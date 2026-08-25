Триллер с 5 голами: «Челси» одержал победу в гостях у «Фулхэма» (видео)

Первый тур нового сезона Английской Премьер-лиги завершился настоящим лондонским дерби. «Челси», гостивший на стадионе «Крейвен Коттедж», одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 3:2 в напряженном и динамичном матче.

В матче, ставшем для болельщиков настоящим голевым шоу, новички, пополнившие составы обеих команд летом, также отметили свои дебюты яркими голами.

Гол на 1-й минуте и связка Палмер — Педро

Встреча для гостей началась очень рано:

Молниеносный гол на 1-й минуте: Уже на первых секундах матча нападающий «Челси» Педро открыл счет;

Ответ хозяев: На 23-й минуте в составе «Фулхэма» Кинг восстановил равновесие (1:1);

Дебютный гол и магия Палмера: На 41-й минуте новичок «аристократов» Роджерс забил свой дебютный гол, а в начале второго тайма (49-я минута) Коул Палмер довел счет до 3:1. В этом матче и Палмер, и Педро записали на свой счет «гол + пас» .

Воля «Фулхэма» и напряженный финал

Хозяева на 54-й минуте благодаря дебютному голу своего нового нападающего Гонсалосократили отставание до 2:3 и оказывали давление до последних минут:

Накал и желтые карточки: По ходу игры судья был вынужден показать 5 желтых карточек представителям обеих команд;

3 очка у «Челси»: Несмотря на острые моменты в концовке, «синие» надежно отработали в обороне и начали сезон с важных 3 очков.

Протокол матча:

АПЛ. 1-й тур

«Фулхэм» — «Челси» 2:3

24 августа. Лондон, «Крейвен Коттедж»