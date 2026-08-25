Дебют Урозова: «Рубин» упустил победу в Калининграде
В рамках 5-го тура чемпионата России «Рубин», гостивший у «Балтики», начал встречу с быстрого гола. Уже на 8-й минуте матча нападающий казанцев Даку открыл счет и вывел свою команду вперед.
Одним из самых примечательных моментов встречи стал выход в стартовом составе «Рубина» талантливого узбекистанского центрального защитника Джахонгира Урозова21-летний легионер с дебютного матча в РПЛ занял место в основе и провел встречу без замен, демонстрируя уверенную игру до финального свистка.
Драма на последних секундах: гол Варатынова
Казанцы на протяжении всей встречи успешно сдерживали натиск соперника и отражали опасные атаки:
Добавленное время: На 90+4-й минуте, добавленной арбитром, защитник «Балтики» Варатынов воспользовался неразберихой в штрафной площади соперника и восстановил равновесие (1:1);
Положение в турнирной таблице: После этой ничьей «Балтика» с 7 очками сохранила за собой 6-е место в турнирной таблице, а упустивший победу «Рубин» идет на 8-й строчке с 6 очками.
Протокол матча:
РПЛ. 5-й тур
«Балтика» — «Рубин» 1:1
24 августа. Калининград
Голы: Варатынов (90+4) — Даку (8).
Балтика: Бориско, Андраде, Гассама, Варатынов, Морозов, Осипов, Ковалев, Пряхин, Лисакович, Фернандес, Хименес.
Рубин: Ставер, Лобов, Тесленко, Вуячич, УРОЗОВ, Рожков (Игнатьев, 84), Арройо (Безруков, 68), Ходжа (Сааведра, 67), Иву (Йочич, 84), Юкич (Мальдонадо, 80), Даку.
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