Дебют Урозова: «Рубин» упустил победу в Калининграде

В рамках 5-го тура чемпионата России «Рубин», гостивший у «Балтики», начал встречу с быстрого гола. Уже на 8-й минуте матча нападающий казанцев Даку открыл счет и вывел свою команду вперед.

Одним из самых примечательных моментов встречи стал выход в стартовом составе «Рубина» талантливого узбекистанского центрального защитника Джахонгира Урозова21-летний легионер с дебютного матча в РПЛ занял место в основе и провел встречу без замен, демонстрируя уверенную игру до финального свистка.

Драма на последних секундах: гол Варатынова

Казанцы на протяжении всей встречи успешно сдерживали натиск соперника и отражали опасные атаки:

Добавленное время: На 90+4-й минуте, добавленной арбитром, защитник «Балтики» Варатынов воспользовался неразберихой в штрафной площади соперника и восстановил равновесие (1:1);

Положение в турнирной таблице: После этой ничьей «Балтика» с 7 очками сохранила за собой 6-е место в турнирной таблице, а упустивший победу «Рубин» идет на 8-й строчке с 6 очками.

Протокол матча:

РПЛ. 5-й тур

«Балтика» — «Рубин» 1:1

24 августа. Калининград