Большая «чистка»: «Барселона» планирует расстаться с 5 звездами до закрытия трансферного окна

·60·Спорт
Большая «чистка»: «Барселона» планирует расстаться с 5 звездами до закрытия трансферного окна

В последние дни летнего трансферного окна вокруг каталонского гранда происходят неожиданные и серьезные изменения. Согласно сенсационной информации, распространенной авторитетным испанским инсайдером и журналистом Хосе Альваресом «Барселона» рассматривает вариант продажи сразу пяти своих футболистов в другие клубы.

Сообщается, что ко всем игрокам из этого списка проявляют серьезный интерес топ-клубы Европы и команды из Саудовской Аравии, от которых уже поступили конкретные предложения.

Кто на выход? Список претендентов

5 футболистов, которые могут покинуть «Барселону», и претендующие на них команды:

  • Френки де Йонг: К нидерландскому полузащитнику проявляет серьезный интерес чемпион Англии «Манчестер Сити» ;

  • Марк Касадо: Ожидается, что талантливый полузащитник с большой долей вероятности продолжит карьеру в одном из богатых клубов Саудовской Аравии;

  • Эктор Форт: На молодого флангового защитника претендуют сразу два гранда — испанский «Реал Сосьедад» и немецкая «Боруссия Дортмунд» ;

  • Алехандро Бальде: Скоростной левый защитник каталонцев находится в трансферном списке именитого английского клуба «Манчестер Юнайтед» ;

  • Жюль Кунде: Французский центральный и фланговый защитник попал в поле зрения нескольких топ-клубов Английской Премьер-лиги .

Финансовый фэйр-плей и план обновления состава

Руководство «Барселоны» планирует осуществить эти крупные продажи, чтобы полностью соответствовать финансовым ограничениям Ла Лиги (Фэйр-плей) и зарегистрировать новичков.

Если эти сделки будут успешно завершены, каталонский клуб сможет привлечь значительные финансовые средства в свою казну в последние часы трансферного окна.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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