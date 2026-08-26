Что сказал Умарали Рахмоналиев после исторической победы «Сабаха» в ЛЧ?

·43·Спорт
Что сказал Умарали Рахмоналиев после исторической победы «Сабаха» в ЛЧ?

Узбекский легионер бакинского «Сабаха» Умарали Рахмоналиев поделился своими эмоциями после матча, в котором его команда в драматичном противостоянии победила израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) со счетом 5:2 по итогам 120 минут в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА и завоевала путевку в самый престижный турнир континента.

23-летний полузащитник, забивший важнейший гол, сделавший счет в матче 2:2, в своем флеш-интервью рассказал о поддержке всего азербайджанского народа и особой установке тренеров.

«Тренеры сказали, что сегодня я должен забить»

Умарали раскрыл секрет победного настроя и забитого ключевого мяча:

«Слава Аллаху, мы победили. Столько болельщиков пришло на стадион, их крики придавали нам огромных сил. Не преувеличу, если скажу, что этой игрой мы объединили весь азербайджанский народ. Я не могу описать свои эмоции словами.

В прошлых матчах тоже было много удобных моментов, но реализовать их не удавалось. На этот раз перед выходом на поле тренерский штаб наказал мне: „Сегодня ты обязательно должен забить, как только появится возможность — бей“, и это сработало», — заявил Рахмоналиев.

Мечта о «Сантьяго Бернабеу» и «Реал Мадрид»

Перед жеребьевкой обновленного единого лигового формата ЛЧ полузащитник озвучил свое главное желание:

  • Не выбирать соперника: Все клубы, дошедшие до основного этапа ЛЧ, имеют высокий уровень, и легких соперников там не бывает;

  • Противостояние на «Бернабеу»: «Нам не пристало выбирать соперников, но если бы нам довелось сыграть против мадридского „Реала“ на знаменитом стадионе „Сантьяго Бернабеу“, это стало бы одним из самых ярких моментов в моей карьере», — подчеркнул узбекский хавбек.

Два узбекских футболиста в Лиге чемпионов

После Абдукодира Ҳусанова, который блистает во французском «Лансе», Умарали Рахмоналиев стал вторым узбекистанским футболистом, вышедшим в общий этап ЛЧ в этом сезоне:

  • Любовь узбекистанских болельщиков: По мнению Рахмоналиева, теперь вся страна будет внимательно следить и за матчами «Сабаха»;

  • Поездки в Баку: «Присутствие двух узбекских футболистов в ЛЧ — это великолепное достижение для нашего национального футбола. Болельщики из Узбекистана всегда поддерживают нас. Верю, что теперь они будут приезжать и в Баку, чтобы воочию наблюдать за матчами „Сабаха“ в ЛЧ прямо с трибун».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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