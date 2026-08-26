В Узбекистане осужденным могут разрешить делать онлайн-покупки

·21·Узбекистан
В Узбекистане осужденным могут разрешить делать онлайн-покупки

В Узбекистане предлагается предоставить осужденным, содержащимся в учреждениях по исполнению наказания, и их близким возможность онлайн-покупки разрешенных продуктов питания и необходимых вещей. Данный порядок пока рассматривается в качестве проекта.

Согласно подготовленному Министерством внутренних дел проекту, оформлять заказы можно будет через инфокиоски внутри учреждения, специальный веб-сайт или мобильное приложение.

При этом заказ сможет сделать не только сам заключенный, но и его близкие родственники. Наряду с этим сохраняется действующий порядок отправки посылок и передачи вещей во время свиданий.

При онлайн-покупке можно будет заказывать только те продукты и товары, которые разрешено проносить на территорию учреждения. В их число входят продукты питания, одежда, средства личной гигиены, канцелярия и некоторые другие необходимые вещи.

Вид, количество и упаковка товаров должны соответствовать установленным требованиям. Соблюдение этих правил будет контролироваться администрацией учреждения по исполнению наказания.

Если заказанные или переданные продукты превысят установленную норму, они не будут автоматически конфисковываться. Излишки товаров могут быть размещены на хранение на склад учреждения на основании соответствующего акта.

Согласно проекту, для осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, месячные весовые и количественные ограничения на покупку и хранение некоторых товаров применяться не будут.

Документ пока не вступил в окончательную силу. Он вынесен на общественное обсуждение, процесс приема предложений и замечаний продлится до 3 сентября.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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