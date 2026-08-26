Электромобиль Янгванг У7 продемонстрировал выносливость батареи в ходе испытаний

·17·Авто
Электромобиль Янгванг У7 продемонстрировал выносливость батареи в ходе испытаний

Один из ведущих брендов на рынке электромобилей вновь доказал надежность своих новейших технологий на практике. Согласно данным иксбт.ком, флагманский электрический седан Янгванг У7 успешно прошел экстремальные испытания в крайне тяжелых условиях. Этот тест ответил на многие вопросы о долговечности аккумуляторов и эффективности систем быстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Испытания проходили в китайском городе Наньнин в крайне сложных климатических условиях. Температура воздуха в регионе превышала 36 градусов, а уровень влажности достигал 80 процентов. В таких суровых условиях автомобиль двигался без остановок, преодолев большое расстояние за короткий промежуток времени.

Высокие нагрузки в экстремальных условиях

В ходе жестких испытаний электромобиль Янгванг У7 преодолел более 30 000 километров менее чем за девять суток. Стоит отметить, что на протяжении всего пути транспортное средство непрерывно двигалось со скоростью 240 км/ч. При этом для обеспечения комфорта в салоне кондиционер постоянно поддерживал температуру на уровне 24 градусов.

Специалисты уделили особое внимание состоянию аккумуляторного блока. Причина в том, что данная модель является первым серийным автомобилем, оснащенным новейшей разработкой компании — аккумулятором Бладе Баттерй 2.0.

Батарея и результаты испытаний

Согласно данным, во время интенсивных заездов аккумулятор прошел более 350 циклов сверхбыстрой зарядки. Ожидалось, что столь интенсивная эксплуатация серьезно повлияет на ресурс батареи. Однако проверки, проведенные после завершения испытаний, показали неожиданно высокие результаты.

Остаточная емкость аккумулятора составила 98,7% от первоначального показателя. Таким образом, деградация батареи составила всего 1,3%, что подтвердило высокую надежность технологии.

Особо стоит отметить, что для теста не использовался специально подготовленный или доработанный на заводе экземпляр. По заявлению Янгванг, для испытаний был взят серийный автомобиль, случайно выбранный в обычном розничном магазине без каких-либо модификаций. Компания заявила о готовности предоставить данный автомобиль для независимой экспертизы, чтобы подтвердить достоверность полученных результатов.

Yangwang U7Blade Battery 2ЭлектромобильBYDАвтомобильные испытания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Представлена специальная версия BMW iX3 для Китая (фото)Представлена специальная версия BMW iX3 для Китая (фото)21.08, 18:30General Motors пересматривает планы по возвращению бренда Cadillac в ВеликобританиюGeneral Motors пересматривает планы по возвращению бренда Cadillac в Великобританию21.08, 17:24Автозаводы обновляются с помощью гуманоидных роботовАвтозаводы обновляются с помощью гуманоидных роботов21.08, 15:23Шелбй Кобра Дайтона обновила рекорд среди американских автомобилейШелбй Кобра Дайтона обновила рекорд среди американских автомобилей21.08, 15:01Сколько служит аккумулятор электромобиля?Сколько служит аккумулятор электромобиля?21.08, 13:20Почему системы безопасности современных автомобилей пугают водителейПочему системы безопасности современных автомобилей пугают водителей21.08, 10:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Сколько служит аккумулятор электромобиля?
Сколько служит аккумулятор электромобиля?
Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом облике
Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом облике
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке