Электромобиль Янгванг У7 продемонстрировал выносливость батареи в ходе испытаний

Один из ведущих брендов на рынке электромобилей вновь доказал надежность своих новейших технологий на практике. Согласно данным иксбт.ком, флагманский электрический седан Янгванг У7 успешно прошел экстремальные испытания в крайне тяжелых условиях. Этот тест ответил на многие вопросы о долговечности аккумуляторов и эффективности систем быстрой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Испытания проходили в китайском городе Наньнин в крайне сложных климатических условиях. Температура воздуха в регионе превышала 36 градусов, а уровень влажности достигал 80 процентов. В таких суровых условиях автомобиль двигался без остановок, преодолев большое расстояние за короткий промежуток времени.

Высокие нагрузки в экстремальных условиях

В ходе жестких испытаний электромобиль Янгванг У7 преодолел более 30 000 километров менее чем за девять суток. Стоит отметить, что на протяжении всего пути транспортное средство непрерывно двигалось со скоростью 240 км/ч. При этом для обеспечения комфорта в салоне кондиционер постоянно поддерживал температуру на уровне 24 градусов.

Специалисты уделили особое внимание состоянию аккумуляторного блока. Причина в том, что данная модель является первым серийным автомобилем, оснащенным новейшей разработкой компании — аккумулятором Бладе Баттерй 2.0.

Батарея и результаты испытаний

Согласно данным, во время интенсивных заездов аккумулятор прошел более 350 циклов сверхбыстрой зарядки. Ожидалось, что столь интенсивная эксплуатация серьезно повлияет на ресурс батареи. Однако проверки, проведенные после завершения испытаний, показали неожиданно высокие результаты.

Остаточная емкость аккумулятора составила 98,7% от первоначального показателя. Таким образом, деградация батареи составила всего 1,3%, что подтвердило высокую надежность технологии.

Особо стоит отметить, что для теста не использовался специально подготовленный или доработанный на заводе экземпляр. По заявлению Янгванг, для испытаний был взят серийный автомобиль, случайно выбранный в обычном розничном магазине без каких-либо модификаций. Компания заявила о готовности предоставить данный автомобиль для независимой экспертизы, чтобы подтвердить достоверность полученных результатов.