Родри и Де Брюйне против «Сити»: с кем сыграет команда Марески в ЛЧ?

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 подарила «Манчестер Сити» по-настоящему драматичные сценарии. Энцо Мареска, возглавивший «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы, ставит перед собой цель вернуть этот престижный трофей на «Этихад» всего лишь во второй раз в истории клуба.

Если в триумфальном сезоне 2022/2023 Мареска был помощником Гвардиолы, то теперь в качестве главного тренера он должен положить конец неудачам на европейской арене (поражениям от «Реала» в последние два сезона).

«Горожане» проведут в общем этапе в общей сложности 8 напряженных матчей:

«Пари Сен-Жермен» — дома

«Барселона» — на выезде

«Спортинг» (Лиссабон) — дома

«Порту» — на выезде

«Наполи» — дома

«РБ Лейпциг» — на выезде

«АИЭК Афины» — дома

«Ланс» — на выезде

Против бывших героев: встреча с Родри и Де Брюйне!

Главной интригой жеребьевки стало противостояние легенд «Манчестер Сити» со своими бывшими клубами:

Родри против «Сити» на «Камп Ноу»: испанский полузащитник, перешедший на прошлой неделе в «Барселону» за 65,4 миллиона фунтов стерлингов, во 2-м туре общего этапа сыграет против бывших одноклубников, с которыми в 2023 году выиграл требл;

Кевин Де Брюйне и «Наполи»: бельгийский плеймейкер, отправившийся в Неаполь после девяти ярких лет в «Сити», вернется на «Этихад» уже в составе соперника;

Действующий чемпион — ПСЖ: одним из главных соперников манкунианцев станет сильнейший действующий победитель Европы — «Пари Сен-Жермен».

Календарь турнира и новый регламент

Матчи общего этапа Лиги чемпионов пройдут с 8 сентября по 27 января. В единой таблице, состоящей из 36 клубов:

1–8 места: напрямую выходят в 1/8 финала;

9–24 места: поборются за путевки в стыковых матчах раунда плей-офф (1/16 финала).

Подопечные Марески готовятся показать свою силу на международной арене после поражения от «Арсенала» в Суперкубке Англии (0:3) и тяжелой победы над «Борнмутом» (2:1) в 1-м туре АПЛ.