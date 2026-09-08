Сенсация в Ла Лиге: наставник «Алавеса» стал лучшим тренером месяца!

·4·Спорт
Сенсация в Ла Лиге: наставник «Алавеса» стал лучшим тренером месяца!

В испанской Ла Лиге с самого начала сезона зафиксировано неожиданное и поистине сенсационное событие. Главный тренер клуба «Алавес» Кике Санчес Флорес по итогам августа завоевал приз лучшего тренера Ла Лиги. В голосовании он опередил таких грандов мирового футбола, как наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью и главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. Столь бурный старт скромного клуба в чемпионате приводит в изумление всю футбольную общественность Испании. Так какие же победы одержала команда под руководством Флореса в августе и сентябре, и на какое место в турнирной таблице она поднялась? В конце статьи мы сообщим главную интригу — все детали потрясающей серии «Алавеса», набранных очков и его положения в турнирной таблице.

Результат, оставивший грандов позади, и жесткая конкуренция

Это признание специалиста нарушило традиционный баланс сил в Ла Лиге:

  • Победа над Моуринью и Фликом: Наставники таких гигантов, как «Реал» и «Барселона», обладающие многомиллионными составами, неожиданно остались позади главного тренера «Алавеса»;

  • Тактическая стабильность: Кике Санчес Флорес смог сформировать максимально прочную и результативную команду из состава со скромными возможностями;

  • Признание болельщиков и экспертов: В официальном опросе специалисты оценили именно результаты Флореса как наивысшее достижение августа.

«Несмотря на громкие имена и дорогие составы, воля и тактическая дисциплина, продемонстрированные «Алавесом» на поле, в этом месяце были абсолютно вне конкуренции», — отмечается в аналитических обзорах испанского футбола.

Победное шествие «Алавеса»: от результатов в августе до 5 голов в сентябре

Показатели команды на старте нового сезона стали настоящим символом стойкости:

  • Беспроигрышный ход в августе: «Алавес» провел три матча в рамках Ла Лиги в августе: разгромил «Хетафе» со счетом 3:0, сыграл вничью на выезде с «Райо Вальекано» (1:1) и вырвал важную победу над опасным соперником — «Вильярреалом» (1:0);

  • Голевое шоу в сентябре: Успешная серия не прекратилась и осенью — в сентябре подопечные Флореса отправили ровно 5 мячей в ворота «Осасуны», отпраздновав великолепную победу со счетом 5:2;

  • Баланс атаки и обороны: Клубу удается не только организованно защищаться, но и с высокой точностью реализовывать моменты в штрафной площади соперника.

Главная развязка и сенсационная строчка в таблице Ла Лиги

Самый важный вопрос, который интересует многих футбольных болельщиков — на какую же строчку в турнирной таблице эти успешные игры вывели «Алавес»? Самый главный итог и вывод заключается в том, что благодаря серии одержанных побед команда довела количество своих очков до 10. На данный момент «Алавес» занимает чистую 2-ю строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги и ведет борьбу на равных с лидерами.

Как вы думаете, сможет ли «Алавес» под руководством Кике Санчеса Флореса в этом сезоне всерьез побороться за путевку в Лигу чемпионов УЕФА или со временем гранды вернут себе свои позиции? Как вы оцениваете тот факт, что тренеры «Реала» и «Барселоны» остались позади? Оставляйте свои мысли и комментарии и делитесь этой сенсационной футбольной новостью с фанатами Ла Лиги!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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