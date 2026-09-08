Раскрыта причина конфликта между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым

·42·Общество
Раскрыта причина конфликта между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым

Звезда самой влиятельной бойцовской лиги мира — UFC, идущий без поражений Шавкат Рахмонов открыто высказался о недопонимании и разногласиях с коллегой Хамзатом Чимаевым, произошедших в 2022 году. В то время оба бойца имели непобежденные рекорды, и их потенциальное противостояние в октагоне было одним из самых ожидаемых в мире единоборств. Спустя время казахстанский спортсмен подробно прояснил ситуацию с Чимаевым и объяснил, почему бой так и не состоялся. И так, что на самом деле стояло за спором в социальных сетях и как смена весовой категории повлияла на бой? В конце статьи мы сообщим главную интригу — резкий ответ Рахмонова касательно Чимаева и его твердую позицию по вопросу веса.

Причины конфликта в соцсетях и искусственного шумихи

Неприятный инцидент между спортсменами разгорелся после небольшого заявления:

  • Признание мастерства: В 2022 году в своем интервью Шавкат Рахмонов отметил, что восхищается борцовской техникой и мастерством Хамзата;

  • Резкая реакция Чимаева: Однако в ответ на это искреннее признание Хамзат оставил в сети саркастичный пост «Кто этот паренек?», который вскоре удалил;

  • Искусственный хайп: По мнению Рахмонова, все действия Чимаева в тот момент были просто искусственной шумихой ради привлечения внимания.

«Было интересно, но Хамзат тогда поднял хайп. У нас был рекорд, мы оба не проигрывали. После этого у нас начался конфликт, но я уже не помню, зачем это было нужно», — говорит Шавкат Рахмонов.

    Главное решение и осознанный выбор весовой категории

    Самым главным вопросом, который интересовал многих любителей боев, было то, почему эти два непобежденных бойца не встретились в октагоне и возможно ли проведение этого поединка в будущем. Самым важным решением и выводом является то, что переход Хамзата Чимаева в средний вес до 84 килограммов отменил все планы на это противостояние. Шавкат Рахмонов дал понять, что останется в своем весе и не намерен гоняться за лишними спорами:

    • Удобный лимит веса: Шавкат чувствует себя абсолютно комфортно в весовой категории до 77 килограммов;

    • Причина отказа от перехода в средний вес: Он пояснил, что у него нет природно крупных габаритов для подъема до 84 кг;

    • Отказ от пустой борьбы: Рахмонов твердо подчеркнул, что «гнаться за пустыми разговорами» в некомфортных для него условиях не имеет никакого смысла.

    А как вы думаете, если бы Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев сошлись в октагене в весовой категории до 77 килограммов, какой боец одержал бы победу в этом супербою? Оставляйте свои предположения и комментарии и делитесь этим важным ММА-анализом со всеми фанатами единоборств!

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    Shuhrat Razzakov
    «ZAMIN.UZ» редактор

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