В рамках 7-го тура швейцарской Суперлиги один из самых титулованных клубов страны «Базель» принимал на своем поле единоличного лидера — «Лугано». В напряженном и упорном поединке гости проявили волевой характер и добились яркой победы со счетом 3:1. Игрок национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов по решению тренерского штаба неожиданно провел на поле все 90 минут на позиции полузащитника, заслужив признание швейцарских специалистов и болельщиков своим универсальным мастерством.

Огненный камбэк во втором тайме: 3 безответных удара от «Лугано»

В принципиальном матче, первый тайм которого завершился без голов, основные события развернулись после перерыва:

Быстрый удар «Базеля»: на 47-й минуте легионер хозяев Мэтино, вышедший на замену, открыл счет и вывел «Базель» вперед (1:0);

Гол, восстановивший равновесие: всего 12 минут спустя, на 59-й минуте, «Лугано» сравнял счет благодаря точным действиям Яниса Симинини (1:1);

Атаки, закрепившие победу: усилившие давление гости ошеломили оборону соперника — Уран Бислими и Ахмед Кендуки поочередно поразили ворота «Базеля», доведя счет до 1:3.

Новое амплуа Бехруза Каримова: от защитника к лидеру центра поля

Наш соотечественник продемонстрировал в этой встрече совершенно новые тактические грани:

Полные 90 минут в полузащите: Каримов, обычно выступающий в линии обороны, на этот раз выполнял роль центрального полузащитника и отыграл весь матч;

Аплодисменты тренера и болельщиков: активность Бехруза при отборе мяча, давление в прессинге и хладнокровие в развитии атак стали одними из лучших моментов игры;

Тактическая универсальность: способность одинаково успешно играть на нескольких позициях на высоком уровне в современном футболе поднимает статус узбекского легионера в команде на новый уровень.

100-процентный результат: чемпионская гонка между «Лугано» и «Янг Бойз»

Эта победа продолжает абсолютное доминирование «Лугано» в текущем сезоне:

18 очков за 6 матчей: «Лугано» остается единственной командой в чемпионате, которая еще не потеряла ни одного очка, и довела свой лицевой счет до 18 баллов;

Еврокубки и матч в запасе: поскольку клуб участвует в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, он провел на одну игру меньше в национальном чемпионате по сравнению с другими соперниками;

«Янг Бойз» отстает: главный конкурент, занимающий 2-е место, «Янг Бойз», после ничьей в этом туре имеет в активе 15 очков после 7 матчей и отстает от лидера. Эксперты отмечают, что борьба за чемпионство в этом сезоне развернется именно между этими двумя командами.

Открытие чемпионата мира, доля «Сурхана» и контракт до 2031 года

Позиции Бехруза Каримова на трансферном рынке стремительно растут:

Яркое выступление на мундиале: защитник привлек внимание скаутов со всего мира своей надежной и яркой игрой в составе национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года;

Выгода «Сурхана»: молодой талант предпочел начать карьеру в Швейцарии. Его бывший клуб, термезский «Сурхан», заработал на трансфере 240 тысяч евро и сохранил за собой право на получение 10% от последующей продажи игрока;

Оценка в 1 миллион евро и долгосрочное соглашение: в настоящее время авторитетные порталы оценивают трансферную стоимость Каримова в 1 миллион евро, а его контракт с «Лугано» рассчитан до лета 2031 года.

Как вы думаете, как перевод Бехруза Каримова на позицию полузащитника повлияет на его будущее в национальной сборной? Сможет ли «Лугано» выиграть чемпионат Швейцарии в этом сезоне и вывести нашего соотечественника в лиги топ-5? Оставляйте свои мысли в комментариях!