OpenAI представила модель ChatGPT Имагес 2.5

OpenAI представила новую модель для создания изображений ChatGPT Имагес 2.5. Новая версия работает до 50 процентов быстрее предыдущей модели Имагес 2.0. Кроме того, она более точно отражает естественное освещение и текстуры, а также лучше сохраняет ключевые объекты на загруженных в качестве образца изображениях.

Новая модель также расширила возможности редактирования картинок. Пользователь может не только объяснять изменения текстом, но и оставлять комментарии прямо на изображении или обводить нужный объект.

В ChatGPT также добавлена функция Скетч (Скетч). С её помощью пользователь может напрямую набросать свою идею и использовать её в качестве образца для финального изображения.

Кроме того, появились готовые шаблоны для популярных форматов, таких как постеры и изображения товаров. Это позволяет пользователям работать на основе готовой формы, не начиная создание изображения с нуля.

Как сообщает OpenAI, Имагес 2.5 лучше сохраняет основные аспекты картинки даже при нескольких последовательных процессах редактирования. Например, при изменении одного объекта или фона детали с большей вероятностью сохранят свой прежний вид.

Для разработчиков через API также были представлены две новые модели. ГПТ-Имаге-2.5 Фларе объединяет в себе скорость, качество и возможности редактирования, и предназначена для таких задач, как генерация в больших объемах, контент для социальных сетей и изображения продуктов.

А ГПТ-Имаге-2.5 Сунбурст разработана для творческих и редакторских задач, богатых деталями и требующих точного контроля. Время её генерации может быть дольше по сравнению с Фларе.

ChatGPT Имагес 2.5 становится доступна пользователям компьютеров, смартфонов, а также веб-версии ChatGPT, ChatGPT Ворк и Кодекс.