Арман Царукян отказался переходить в тяжелый вес вслед за Исламом Махачевым

Один из главных претендентов в легком весе UFC Арман Царукян, коснувшись вопроса возможного боя с бывшим чемпионом Исламом Махачевым, заявил, что не намерен спешно подниматься вслед за ним в весовую категорию до 77 кг (полусредний вес). Хотя соперничество между двумя спортсменами уже давно привлекает внимание болельщиков, армянский боец выбрал совершенно иной, амбициозный план для своей карьеры. Ну что же, какой исторический рекорд в легком весе преследует Царукян и почему он не спешит переходить в высшую весовую категорию? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях главной интриги — рекорда бойца, цели защитить пояс определенное количество раз и его заявления по поводу весовой категории.

Исторический план в легком весе и цель абсолютного рекорда

Арман Царукян хочет сначала вписать свое имя в историю в собственном дивизионе, не отвлекаясь на другие весовые категории:

Защитить пояс 5 раз: Став чемпионом в легком весе, Царукян ставит перед собой цель успешно защитить чемпионский пояс как минимум пять раз;

Превзойти показатель Махачева: По его словам, Ислам Махачев защищал свой пояс четыре раза, а Арман намерен довести эту цифру до пяти и стать абсолютным рекордсменом;

Поворотный момент в карьере: Лишь после пятой успешной защиты боец отметил, что всерьез задумается о завершении карьеры или переходе в высшую весовую категорию.

«Бой с Махачевым? Нет, я сначала хочу защитить чемпионский пояс в легком весе как минимум пять раз и обновить рекорд. Если Ислам защищал четыре раза, то я защищу пять, а там посмотрим», — твердо заявил Царукян.

Главное решение и причина отказа от перехода в вес 77 кг

Самый важный вопрос, который интересует многих любителей ММА, — почему Царукян воздерживается от противостояния с Исламом Махачевым в полусреднем весе. Самым важным решением и выводом является то, что Арман признал: в настоящее время он физически не готов подниматься в высший дивизион. Он открыто заявил, что для выступлений в полную силу в весе 77 килограммов ему еще нужно значительно нарастить мышечную массу. Поэтому он не намерен рисковать в высшем весе, не достигнув своих целей в легком весе.

Как вы думаете, сможет ли Арман Царукян завоевать чемпионский пояс в легком весе и успешно защитить его пять раз? Считаете ли вы правильным его решение не переходить в срочном порядке в вес 77 кг вслед за Исламом Махачевым? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом единоборств с друзьями!