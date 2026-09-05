После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление

В центральном матче 20-го тура Суперлиги Узбекистана каршинский «Насаф» на своем поле принял действующего чемпиона и лидера турнира — ферганский «Нефтчи», оформив фантастическую победу со счетом 6:2. Столь крупный и неожиданный результат стал настоящей сенсацией для болельщиков и экспертов. После встречи главный тренер «драконов» Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции, где подробно остановился на тактике контратак, ошибках «Нефтчи», травмах игроков и финансовой ситуации в клубе.

«Нам нравятся атакующие соперники»: как сработала игра вторым номером?

Рузикул Бердыев тактически объяснил, как его подопечные мастерски воспользовались открытым футболом соперника:

Быстрые голы и легкость: «Поздравляю всех наших болельщиков с долгожданной важной победой. Очень приятно победить чемпиона с крупным счетом. То, что наши атакующие планы сработали с самого начала матча, создало для нас большую легкость и преимущество»;

Сочетание контратак и стандартов: «Сегодня мы действовали вторым номером, но были очень опасны в контратаках и при стандартных положениях. Это стало главным фактором нашей победы»;

Открытый футбол — удобство для «Насафа»: «Нам очень тяжело играть против команд, которые приезжают в Карши и глубоко обороняются, выставляя «автобус». Команды вроде «Нефтчи», играющие в открытый футбол, оставляют нам свободные зоны. Наши футболисты быстры и приспособлены к использованию таких пространств. Чем более открыто играет против нас соперник, тем комфортнее нам».

Потери в составе и адаптация легионера

Специалист предоставил информацию о вынужденных заменах по ходу игры и конкуренции в составе:

Состояние Шалы и Мурода: «Поскольку наши игры проходят каждые 4-5 дней, чувствовалась усталость. Шала из-за постоянных нагрузок немного переутомился и получил легкую травму. Также Мурод был заменен из-за небольшого повреждения. Надеюсь, ничего серьезного»;

Есть ли у грузинского футболиста проблемы с весом?: «У него нет лишнего веса, просто процесс адаптации к команде немного затягивается. Он конкурирует за позицию с Аббосом Гуломовым. Поскольку в последних матчах Аббос показывает отличную игру, именно он занимает место в основном составе».

Психология победы и руководство: вопрос задолженностей решается

Было отмечено, что внутренний психологический настрой команды и поддержка руководства играют решающую роль в победах:

Не призывы в раздевалке, а работа на тренировках: «Психологическая подготовка не решается парой слов в раздевалке. Этот процесс начинается с еженедельных тренировок. У ребят было огромное желание обыграть действующего чемпиона, и они выложились на поле на все сто»;

Изменения в клубе и поддержка хокимията: На вопрос о смене президента клуба тренер внес ясность: «Алишер Кадыров работает президентом клуба с начала года. Хоким области и все ответственные руководители находят решения всех проблем команды. Все вопросы по задолженностям клуба поэтапно закрываются. Руководство делает все возможное для поднятия настроения».

Как вы считаете, оживила ли команда Рузикула Бердыева чемпионскую гонку, разгромив «Нефтчи» со счетом 6:2? Допустил ли действующий чемпион большую ошибку, выбрав открытый футбол, или тактика «Насафа» сегодня была действительно идеальной? Оставляйте свои мнения в комментариях!