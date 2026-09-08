Сун Ядон бросил прямой вызов Петру Яну: «В реванше я обязательно нокаутирую его!»

Один из лидеров легчайшего веса UFC, сильнейшей бойцовской организации мира, китайский боец Сун Ядон открыто заявил о желании во второй раз выйти в октагон против бывшего чемпиона Петра Яна. Спортсмен, недавно потрясший весь спортивный мир своей сенсационной победой, подчеркнул, что сделал правильные выводы из ошибок в предыдущем поединке, и на этот раз реванш пройдет по совершенно другому сценарию. Что же произошло в их бою два года назад, почему Ядон оценивает свои шансы столь высоко иковы его общие показатели? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях — главной интриге, жестком вызове чемпиону, а также о последней сенсационной победе спортсмена.

Анализ противостояния двухлетней давности и допущенных ошибок

Китайский боец объяснил свое прежнее поражение неопытностью и эмоциональной спешкой:

Возраст и спешка: Как признался Сун Ядон, два года назад он был очень молод, поддавался эмоциям и допускал излишнюю поспешность в поединке;

Минимальная разница в очках: В первой встрече у Петра Яна не было явного преимущества, конечный результат боя решился с минимальной разницей;

Опыт и перемены: За прошедшее время боец укрепил свою технику, значительно вырос в тактическом плане и научился действовать с холодной головой.

«Мы дрались два года назад. Тогда я был очень молод и спешил, проиграв с минимальной разницей. Однако теперь все изменилось», — подчеркнул Сун Ядон.

Боевой рекорд Ядона и его нокаутирующий потенциал

Цифры в профессиональной карьере китайского спортсмена наглядно показывают, что он является одним из самых опасных ударников в легчайшем весе:

Общие показатели боев: На счету спортсмена к настоящему моменту 24 победы, 9 поражений и 1 ничья;

Досрочные победы: Ровно 10 побед были одержаны путем чистых нокаутов;

Высокая спортивная форма: Пройдя череду испытаний в октагоне, спортсмен демонстрирует, что вышел на пик своей карьеры.

Главный итог и жесткий вызов чемпиону

Самый важный вопрос, который интересует многих любителей ММА — на чем основано такое заявление Сун Ядона и каков его план на реванш? Главный вывод и итог заключаются в том, что Сун Ядон, на турнире UFC в Шанхае 29 августа нокаутировавший шедшего без поражений Умара Нурмагомедова самым жут *}$# образом, теперь нацелен только на самые высокие вершины. Он выразил стопроцентную уверенность в том, что в потенциальном втором поединке с Петром Яном он нокаутирует бывшего чемпиона досрочно.

Как вы думаете, если состоится бой-реванш между Сун Ядоном и Петром Яном, сможет ли китайский боец отправить бывшего чемпиона в нокаут, как и обещал, или Ян вновь продемонстрирует свой опыт? Оставляйте свои мнения и предположения в комментариях и делитесь этой новостью о важном поединке с любителями спорта!