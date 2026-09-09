Ламин Ямаль обсудил с Френки де Йонгом предстоящий матч против Фейеноорда

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился своими мыслями перед матчем Лиги чемпионов против роттердамского «Фейеноорда». 19-летний талантливый футболист подчеркнул, что игра против нидерландского соперника станет важным испытанием в его карьере. Это противостояние является новым опытом для молодого игрока на клубном уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, Ламин Ямаль проконсультировался со своим одноклубником Френки де Йонгом, чтобы получить подробную информацию о будущем сопернике. Несмотря на то, что ранее Ямаль уже играл на стадионе «Де Кёйп» в составе сборной Испании, на клубном уровне он еще не встречался с «Фейеноордом». Поэтому он хотел узнать больше о командной атмосфере и возможностях оппонента.

Советы де Йонга и история соперничества

В ходе беседы бывший полузащитник «Аякса» Френки де Йонг напомнил молодому испанцу о своих футбольных корнях и принципиальном соперничестве. Как с улыбкой вспоминает Ямаль, опытный одноклубник по-своему объяснил ему важность матчей против «Фейеноорда». Де Йонг особо отметил, что является болельщиком «Аякса», а « Фейеноорд » — их главный заклятый враг.

«Френки сказал мне, что поддерживает «Аякс» и что «Фейеноорд» — их главный соперник», — приводит слова Ямаля издание. Также молодой вингер добавил, что ему всегда нравится выходить на поле против незнакомых команд, и это придает ему дополнительную мотивацию.

Новый статус в «Барселоне»

Перед игрой с роттердамским клубом Ламин Ямаль также затронул тему своего растущего статуса в составе каталонцев. Несмотря на то, что ему всего 19 лет, его назначение пятым капитаном команды свидетельствует о росте его авторитета. Молодой футболист также рассказал о лидерах, которые служат для него примером в сложных ситуациях на поле.

Согласно источнику, Ламин Ямаль назвал Френки де Йонга, Рафинью, Педри и Эрика Гарсию главными ориентирами и примерами для подражания. Юная звезда команды заявил, что стремится прогрессировать при поддержке этих опытных футболистов и готов достойно защищать честь «Барселоны» в матчах Лиги чемпионов.