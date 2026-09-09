Ламин Ямаль обсудил с Френки де Йонгом предстоящий матч против Фейеноорда

·59·Спорт
Ламин Ямаль обсудил с Френки де Йонгом предстоящий матч против Фейеноорда

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился своими мыслями перед матчем Лиги чемпионов против роттердамского «Фейеноорда». 19-летний талантливый футболист подчеркнул, что игра против нидерландского соперника станет важным испытанием в его карьере. Это противостояние является новым опытом для молодого игрока на клубном уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, Ламин Ямаль проконсультировался со своим одноклубником Френки де Йонгом, чтобы получить подробную информацию о будущем сопернике. Несмотря на то, что ранее Ямаль уже играл на стадионе «Де Кёйп» в составе сборной Испании, на клубном уровне он еще не встречался с «Фейеноордом». Поэтому он хотел узнать больше о командной атмосфере и возможностях оппонента.

Советы де Йонга и история соперничества

В ходе беседы бывший полузащитник «Аякса» Френки де Йонг напомнил молодому испанцу о своих футбольных корнях и принципиальном соперничестве. Как с улыбкой вспоминает Ямаль, опытный одноклубник по-своему объяснил ему важность матчей против «Фейеноорда». Де Йонг особо отметил, что является болельщиком «Аякса», а «Фейеноорд» — их главный заклятый враг.

«Френки сказал мне, что поддерживает «Аякс» и что «Фейеноорд» — их главный соперник», — приводит слова Ямаля издание. Также молодой вингер добавил, что ему всегда нравится выходить на поле против незнакомых команд, и это придает ему дополнительную мотивацию.

Новый статус в «Барселоне»

Перед игрой с роттердамским клубом Ламин Ямаль также затронул тему своего растущего статуса в составе каталонцев. Несмотря на то, что ему всего 19 лет, его назначение пятым капитаном команды свидетельствует о росте его авторитета. Молодой футболист также рассказал о лидерах, которые служат для него примером в сложных ситуациях на поле.

Согласно источнику, Ламин Ямаль назвал Френки де Йонга, Рафинью, Педри и Эрика Гарсию главными ориентирами и примерами для подражания. Юная звезда команды заявил, что стремится прогрессировать при поддержке этих опытных футболистов и готов достойно защищать честь «Барселоны» в матчах Лиги чемпионов.

Ламин ЯмальФренки де ЙонгФейеноордБарселонаЛига чемпионов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсация в Ла Лиге: наставник «Алавеса» стал лучшим тренером месяца!Сенсация в Ла Лиге: наставник «Алавеса» стал лучшим тренером месяца!Вчера, 23:59Арман Царукян отказался переходить в тяжелый вес вслед за Исламом МахачевымАрман Царукян отказался переходить в тяжелый вес вслед за Исламом МахачевымВчера, 23:57Самое долгожданное чудо в истории футбола: Месси и Роналду сыграют в одной команде!Самое долгожданное чудо в истории футбола: Месси и Роналду сыграют в одной команде!Вчера, 23:57Сун Ядон бросил прямой вызов Петру Яну: «В реванше я обязательно нокаутирую его!»Сун Ядон бросил прямой вызов Петру Яну: «В реванше я обязательно нокаутирую его!»Вчера, 23:52Дождь из голов на старте ЛЧ: «Астон Вилла» добыла волевую победу в БельгииДождь из голов на старте ЛЧ: «Астон Вилла» добыла волевую победу в БельгииВчера, 23:44Наоя Иноуэ озвучил свою последнюю большую цель в карьере...Наоя Иноуэ озвучил свою последнюю большую цель в карьере...Вчера, 23:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление