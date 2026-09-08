Дождь из голов на старте ЛЧ: «Астон Вилла» добыла волевую победу в Бельгии
1-й тур Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 официально стартовал с упорных и неожиданных результатов. Первые два противостояния главного клубного турнира континента подошли к концу, подарив болельщикам настоящий футбольный драматизм. Если английская «Астон Вилла» провела богатый на голы, бескомпромиссный матч с «Брюгге» на выезде в Бельгии, то в Греции местный клуб АЕК принял австрийский ЛАСК. Итак, кто обеспечил победу в результативном поединке в Бельгии, завершившемся 5 голами, и какая минута решила судьбу матча в Афинах? В конце статьи мы сообщим все подробности об основной интриге — авторах забитых голов и полных составах команд.
Драма с 5 голами в Бельгии и важный успех англичан
Противостояние на поле «Брюгге» с первых минут приобрело открытый и атакующий характер:
Быстрый обмен голами: Уже на 11-й минуте встречи Джон Макгинн открыл счет, однако на 19-й минуте Ветлесен из состава хозяев сравнял цифры на табло;
Решающий удар в первом тайме: Мячи, забитые Буэндией на 22-й минуте и Джексоном на 43-й минуте, вывели английского гранда на перерыв с уверенным преимуществом;
Пенальти и интрига: Во втором тайме бельгийцы не захотели сдаваться, и на 61-й минуте Тресольди сократил отставание точным ударом с 11-метровой отметки, однако в итоге «Астон Вилла» удержала важную выездную победу со счетом 3:2.
«В еврокубках набра 3 очка в каждом гостевом матче играет решающую роль для баланса в турнирной таблице», — отмечается в аналитических материалах по итогам игр.
Напряженная борьба и минимальная победа в Афинах
Во втором матче дня представитель Греции смог с пользой воспользоваться преимуществом своего поля:
Решающий удар Марина: Судьба матча между АЕКом и ЛАСКом решилась на 21-й минуте — единственный гол в исполнении Марина принес хозяевам три очка на вес золота;
Безответные атаки австрийцев: Как ни старался ЛАСК восстановить равновесие, прорвать организованную оборону греков ему не удалось, и игра завершилась со счетом 1:0 в пользу АЕКа.
Главная развязка и протокольные показатели
Самый важный аспект, интересующий многих любителей футбола — это точный протокол матчей и список вышедших на поле игроков. Самый главный итог и вывод заключается в том, что в матче «Брюгге» – «Астон Вилла» (2:3) голы забили у хозяев Ветлесен (19) и Тресольди (61, пен.), а у гостей — Макгинн (11), Буэндия (22) и Джексон (43). В составе англичан полный матч отыграли такие лидеры, как Судзуки, Линделеф, Торрес, Ван-Биссака, Гомес, Хеммингс, Камара. Во втором же матче АЕК отпраздновал победу над ЛАСКом со счетом 1:0 благодаря голу на 21-й минуте, начав свое выступление в группе на мажорной ноте.
Как вы думаете, как столь сложная и результативная победа «Астон Виллы» в Бельгии отразится на шансах команды на выход в плей-офф в этом сезоне? Как вы оцениваете эти результаты первого тура? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью со всеми любителями спорта!
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