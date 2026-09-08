Дождь из голов на старте ЛЧ: «Астон Вилла» добыла волевую победу в Бельгии

1-й тур Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 официально стартовал с упорных и неожиданных результатов. Первые два противостояния главного клубного турнира континента подошли к концу, подарив болельщикам настоящий футбольный драматизм. Если английская «Астон Вилла» провела богатый на голы, бескомпромиссный матч с «Брюгге» на выезде в Бельгии, то в Греции местный клуб АЕК принял австрийский ЛАСК. Итак, кто обеспечил победу в результативном поединке в Бельгии, завершившемся 5 голами, и какая минута решила судьбу матча в Афинах? В конце статьи мы сообщим все подробности об основной интриге — авторах забитых голов и полных составах команд.

Драма с 5 голами в Бельгии и важный успех англичан

Противостояние на поле «Брюгге» с первых минут приобрело открытый и атакующий характер:

Быстрый обмен голами: Уже на 11-й минуте встречи Джон Макгинн открыл счет, однако на 19-й минуте Ветлесен из состава хозяев сравнял цифры на табло;

Решающий удар в первом тайме: Мячи, забитые Буэндией на 22-й минуте и Джексоном на 43-й минуте, вывели английского гранда на перерыв с уверенным преимуществом;

Пенальти и интрига: Во втором тайме бельгийцы не захотели сдаваться, и на 61-й минуте Тресольди сократил отставание точным ударом с 11-метровой отметки, однако в итоге «Астон Вилла» удержала важную выездную победу со счетом 3:2.