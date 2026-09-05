«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно

·75·Спорт
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно

В центральном матче 20-го тура Суперлиги Узбекистана действующий чемпион и лидер турнира — ферганский «Нефтчи» — на выезде в Карши крупно уступил «Насафу» со счетом 2:6. Столь крупный разгром лидера вызвал настоящий шок у футбольной общественности. По окончании встречи главный тренер ферганцев Ислом Исмаилов принял участие в пресс-конференции, где подробно ответил на вопросы журналистов о нокдауне команды, причинах череды ошибок и сложной ситуации во втором круге.

«Каждый угловой соперника завершился голом»: Оцепенение в первом тайме

Ислом Исмаилов откровенно заявил, что судьба матча была решена в мгновение ока из-за стандартных положений:

  • Мастерство соперника и непонятные ситуации: «Прежде всего, поздравляю «Насаф» с уверенной победой. Приношу извинения болельщикам и руководству клуба. Всю вину и ошибки беру на себя. Практически все штрафные и угловые удары соперника превратились в голы, нам нужно пересмотреть эту ситуацию»;

  • Нокдаун и вера в футболистов: Тренер особо подчеркнул, что у него нет претензий к подопечным и он ни в ком не сомневается: «Уже в первом тайме команда оказалась в психологическом нокдауне. В такой ситуации очень сложно заново разбудить футболистов. Я верю в наших игроков, они до сегодняшнего дня отдавали все силы ради нас и будут делать это дальше»;

  • Принцип открытого футбола: Исмаилов отметил, что выбор рискованной открытой игры не был ошибкой, и «Нефтчи» не изменял своей атакующей философии против всех соперников, в том числе и против «Пахтакора».

Проблемы во втором круге: не уход тренера, а бесконечные травмы

Спад в гостевых матчах команды, блестяще проведшей первый круг, объясняется следующими факторами:

  • Уход немецкого помощника — не фактор: Тренер сообщил, что уход зарубежного ассистента не повлиял на игру команды, а главная причина — потери в составе;

  • Бесконечные травмы и вынужденная ротация: «Игроки основного состава получают травмы одну за другой. К каждому матчу мы вынуждены менять состав. Вернувшийся в строй футболист тоже не может сразу набрать прежнюю спортивную форму. Отсутствие стабильного состава снижает качество игры»;

  • Давление лидерства и тренерская ответственность: Специалист признал, что команда играет под большим давлением на верхних строчках таблицы, и недостатки возникают не только из-за травм, но и по его собственным тренерским ошибкам.

Испытание ЛЧА и решение бороться до конца

Несмотря на тяжелый удар, главный тренер «Нефтчи» заявил, что команда не откажется от борьбы за чемпионство и целей на международной арене:

  • Бесполезность тактических изменений: «В начале второго тайма мы выпустили Алишера Одилова, перевели Йововича под нападающего и хотели создать остроту в центре. Но снова пропустили гол с углового»;

  • «Еще ничего не потеряно»: «Команда по-прежнему идет на первом месте. Мы будем изо всех сил бороться до конца сезона и постараемся удержать эту позицию»;

  • Ответственность на азиатских полях: Исмаилов отметил, что для достойной защиты чести Узбекистана в Лиге чемпионов Азии важен психологический настрой и к турниру отнесутся предельно серьезно.

А как вы считаете, сможет ли «Нефтчи» после разгромного поражения 6:2 от «Насафа» восстановить свой моральный дух и удержать лидерство в чемпионской гонке, или инициатива в борьбе за золото перешла к соперникам? Кто главный виновник этого кризиса? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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