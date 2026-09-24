В секторе легкой атлетики КсКс летних Азиатских игр, принимающих гостей в японских городах Айти и Нагоя, был зафиксирован еще один грандиозный рекорд и исторический триумф для спорта Узбекистана. Защищавшая честь нашей страны в финальном состязании по тройному прыжку талантливая легкоатлетка Шарифа Давронова продемонстрировала фантастический результат и удостоилась золотой медали соревнований. Наша соотечественница в решающей попытке покорила отметку в 14.35 метра, оставив позади всех соперниц и доказав свое звание сильнейшей спортсменки континента.

Примечательно, что этот показатель в 14.35 метра стал абсолютным личным рекордом Шарифы за всю ее спортивную карьеру: ей удалось улучшить свой прежний лучший результат ровно на 26 сантиметров! Благодаря этой победе Давронова второй раз подряд стала обладательницей золотой медали Азиатских игр и официально закрепила за собой статус двукратной чемпионки континента. Эта победа пополнила копилку медалей узбекской делегации на турнире «Айти-Нагоя-2026» еще одним трофеем высшей пробы.

И так, каков же вес рекордного прыжка Давроновой на 26 см в мировой легкой атлетике, какие двери открывает результат в 14.35 метра на пьедестал будущих Олимпийских игр и почему Шарифа становится главной гордостью узбекской легкой атлетики?

«14.35 метра, рекорд +26 см и двукратное чемпионство»: 5 главных пунктов триумфа Шарифы Давроновой

Самые важные факты и цифры с триумфального сектора легкой атлетики:

Двукратная чемпионка Азиатских игр: Шарифа Давронова во второй раз в своей карьере поднялась на высшую ступень пьедестала Азиатских игр;

Абсолютное золото с результатом 14.35 метра: Наша соотечественница заметно превзошла всех своих соперниц по континенту в тройном прыжке;

Высший личный рекорд карьеры: Поколение отметки в 14.35 метра вошло в историю как лучший личный результат спортсменки за всю ее деятельность;

Огромный прыжок на 26 сантиметров: Давронова сразу улучшила свой прежний лучший показатель почти на 26 см;

Еще один высший трофей для делегации: Данная золотая медаль еще больше укрепила качественные показатели сборной Узбекистана на КсКс Азиатских играх.

«Айти-Нагоя-2026»: Финал тройного прыжка и анализ рекордов

Показатели, динамика развития и сравнение конкуренции нашей спортсменки:

Показатели и критерии Шарифа Давронова (Узбекистан) Другие соперники континента Вид спорта и направление Легкая атлетика: Тройной прыжок Финалисты тройного прыжка Зафиксированный результат 14.35 метра (Лучший результат в карьере) Показатели ниже 14.35 метров Обновление рекордов Прежний личный показатель улучшен на 26 см — Завоеванный трофей ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ (1-е место) Серебряная и бронзовая медали Спортивный статус и звание Двукратная чемпионка Азиатских игр Призеры соревнований Вес на мировой арене Мировая элита и претендент на олимпийскую награду Результаты регионального уровня

Экспертиза и анализ легкой атлетики: Почему 14.35 метра и рост на 26 см считаются сенсацией?

Выводы международных спортивных аналитиков и специалистов по легкой атлетике:

Феномен прыжка на 26 см: В дисциплине тройного прыжка для улучшения результата даже на 2–3 сантиметра требуются месяцы тяжелых тренировок; поднятие личного рекорда сразу на 26 сантиметров в рамках одних соревнований свидетельствует о том, что в физической силе, разгоне и технике прыжка Давроновой произошел огромный качественный скачок;

14.35 метра — показатель олимпийского пьедестала: В современных соревнованиях по тройному прыжку среди женщин любой результат, превышающий 14.30 метра, гарантирует попадание в финал и завоевание медалей на чемпионатах мира и летних Олимпийских играх; с этим результатом Шарифа смело шагнула в глобальную элиту;

Психологическая устойчивость и чемпионский опыт: Несмотря на юный возраст, защита золотой медали на Азиатских играх во второй раз продемонстрировала способность спортсменки хладнокровно действовать даже под огромным давлением;

Глоток свежего воздуха для легкой атлетики Узбекистана: Этот успех Давроновой еще больше укрепил лидирующие позиции нашей национальной школы легкой атлетики на континенте и стал источником мощной мотивации для молодых спортсменов.

Поднявшая наш национальный флаг высоко на японском стадионе Шарифа Давронова продолжила поистине золотую страницу в истории спорта Узбекистана.

Как вы думаете, сможет ли Шарифа Давронова, обновившая свой рекорд на 26 см и показавшая результат 14.35 метра, завоевать золотую медаль и на предстоящих летних Олимпийских играх? Какую личную оценку вы дадите тому, что наша чемпионка стала двукратной победительницей континента? Оставляйте свои личные мнения и поздравления Шарифе в комментариях, а также делитесь этой радостной статьей со всеми любителями спорта!