Шарифа Давронова завоевала золотую медаль на Азиатских играх «Айти-Нагоя-2026»

·18·Спорт
Шарифа Давронова завоевала золотую медаль на Азиатских играх «Айти-Нагоя-2026»

В секторе легкой атлетики КсКс летних Азиатских игр, принимающих гостей в японских городах Айти и Нагоя, был зафиксирован еще один грандиозный рекорд и исторический триумф для спорта Узбекистана. Защищавшая честь нашей страны в финальном состязании по тройному прыжку талантливая легкоатлетка Шарифа Давронова продемонстрировала фантастический результат и удостоилась золотой медали соревнований. Наша соотечественница в решающей попытке покорила отметку в 14.35 метра, оставив позади всех соперниц и доказав свое звание сильнейшей спортсменки континента.

Примечательно, что этот показатель в 14.35 метра стал абсолютным личным рекордом Шарифы за всю ее спортивную карьеру: ей удалось улучшить свой прежний лучший результат ровно на 26 сантиметров! Благодаря этой победе Давронова второй раз подряд стала обладательницей золотой медали Азиатских игр и официально закрепила за собой статус двукратной чемпионки континента. Эта победа пополнила копилку медалей узбекской делегации на турнире «Айти-Нагоя-2026» еще одним трофеем высшей пробы.

И так, каков же вес рекордного прыжка Давроновой на 26 см в мировой легкой атлетике, какие двери открывает результат в 14.35 метра на пьедестал будущих Олимпийских игр и почему Шарифа становится главной гордостью узбекской легкой атлетики?

«14.35 метра, рекорд +26 см и двукратное чемпионство»: 5 главных пунктов триумфа Шарифы Давроновой

Самые важные факты и цифры с триумфального сектора легкой атлетики:

  • Двукратная чемпионка Азиатских игр: Шарифа Давронова во второй раз в своей карьере поднялась на высшую ступень пьедестала Азиатских игр;

  • Абсолютное золото с результатом 14.35 метра: Наша соотечественница заметно превзошла всех своих соперниц по континенту в тройном прыжке;

  • Высший личный рекорд карьеры: Поколение отметки в 14.35 метра вошло в историю как лучший личный результат спортсменки за всю ее деятельность;

  • Огромный прыжок на 26 сантиметров: Давронова сразу улучшила свой прежний лучший показатель почти на 26 см;

  • Еще один высший трофей для делегации: Данная золотая медаль еще больше укрепила качественные показатели сборной Узбекистана на КсКс Азиатских играх.

«Айти-Нагоя-2026»: Финал тройного прыжка и анализ рекордов

Показатели, динамика развития и сравнение конкуренции нашей спортсменки:

Показатели и критерии

Шарифа Давронова (Узбекистан)

Другие соперники континента

Вид спорта и направление

Легкая атлетика: Тройной прыжок

Финалисты тройного прыжка

Зафиксированный результат

14.35 метра (Лучший результат в карьере)

Показатели ниже 14.35 метров

Обновление рекордов

Прежний личный показатель улучшен на 26 см

Завоеванный трофей

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ (1-е место)

Серебряная и бронзовая медали

Спортивный статус и звание

Двукратная чемпионка Азиатских игр

Призеры соревнований

Вес на мировой арене

Мировая элита и претендент на олимпийскую награду

Результаты регионального уровня

Экспертиза и анализ легкой атлетики: Почему 14.35 метра и рост на 26 см считаются сенсацией?

Выводы международных спортивных аналитиков и специалистов по легкой атлетике:

  • Феномен прыжка на 26 см: В дисциплине тройного прыжка для улучшения результата даже на 2–3 сантиметра требуются месяцы тяжелых тренировок; поднятие личного рекорда сразу на 26 сантиметров в рамках одних соревнований свидетельствует о том, что в физической силе, разгоне и технике прыжка Давроновой произошел огромный качественный скачок;

  • 14.35 метра — показатель олимпийского пьедестала: В современных соревнованиях по тройному прыжку среди женщин любой результат, превышающий 14.30 метра, гарантирует попадание в финал и завоевание медалей на чемпионатах мира и летних Олимпийских играх; с этим результатом Шарифа смело шагнула в глобальную элиту;

  • Психологическая устойчивость и чемпионский опыт: Несмотря на юный возраст, защита золотой медали на Азиатских играх во второй раз продемонстрировала способность спортсменки хладнокровно действовать даже под огромным давлением;

  • Глоток свежего воздуха для легкой атлетики Узбекистана: Этот успех Давроновой еще больше укрепил лидирующие позиции нашей национальной школы легкой атлетики на континенте и стал источником мощной мотивации для молодых спортсменов.

Поднявшая наш национальный флаг высоко на японском стадионе Шарифа Давронова продолжила поистине золотую страницу в истории спорта Узбекистана.

Как вы думаете, сможет ли Шарифа Давронова, обновившая свой рекорд на 26 см и показавшая результат 14.35 метра, завоевать золотую медаль и на предстоящих летних Олимпийских играх? Какую личную оценку вы дадите тому, что наша чемпионка стала двукратной победительницей континента? Оставляйте свои личные мнения и поздравления Шарифе в комментариях, а также делитесь этой радостной статьей со всеми любителями спорта!

Шарифа ДавроноваАйти-Нагоя-2026Тройной прыжокАзиатские игры
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Зайнаб Дайибекова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх — драма в фехтованииЗайнаб Дайибекова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх — драма в фехтованииСегодня 17:27На Азиатских играх наши академические гребцы завершили соревнования на пьедестале почетаНа Азиатских играх наши академические гребцы завершили соревнования на пьедестале почетаСегодня 17:24Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаралиев завоевали золотую медаль на Азиатских играхШахзод Нурматов и Собиржон Сафаралиев завоевали золотую медаль на Азиатских играхСегодня 17:10Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»Сегодня 11:28«Золотой финиш Шохсанам Шерзодовой»: Флаг Узбекистана гордо поднят на Азиатских играх«Золотой финиш Шохсанам Шерзодовой»: Флаг Узбекистана гордо поднят на Азиатских играхСегодня 10:59Наши академические гребцы заняли пьедестал почёта на Азиатских играхНаши академические гребцы заняли пьедестал почёта на Азиатских играхСегодня 10:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?