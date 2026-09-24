Джуд Беллингем получил «Бронзовую бутсу» чемпионата мира

·27·Спорт
Джуд Беллингем получил «Бронзовую бутсу» чемпионата мира

Полузащитник «Реал Мадрида» Джуд Беллингем сообщил, что получил неожиданную награду — «Бронзовую бутсу» чемпионата мира, прошедшего в Северной Америке. Футболист признался, что даже не подозревал о существовании такого приза, что вызвало большой интерес в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным иксбт.ком и других спортивных источников, 23-летний футболист стал лидером сборной Англии на турнире, сыграв ключевую роль в достижении командой лучшего результата за последние десятилетия. На летнем мундиале Беллингем принял участие в восьми матчах и сумел забить семь голов.

Благодаря этому результату он установил рекорд как игрок, забивший наибольшее количество голов за сборную Англии на одном чемпионате мира. Он оформил дубли в матчах группового этапа против сборных Мексики и Норвегии, а также отметился голом в матче за третье место против Франции.

Рекордный показатель и детали вручения

Общее количество голов на турнире позволило ему занять третье место после Килиана Мбаппе и Лионелья Месси. Несмотря на то, что он забил столько же голов, сколько Эрлинг Холанд, благодаря одной результативной передаче он стал единоличным обладателем «Бронзовой бутсы».

Джуд Беллингем поделился в своем личном приложении ДжБ5 фотографией награды, прибывшей в специальной коробке, и не скрыл своего удивления. «Бронзовая бутса с чемпионата мира... Я даже не знал, что такой приз существует, но все равно спасибо», — написал полузащитник под снимком.

Этой наградой, вручаемой ФИФА с 1982 года, ранее удостаивались такие легенды футбола, как Зико, Гари Линекер, Роналдо и Неймар. Семь голов Беллингема — это самый высокий результат, когда-либо показанный игроком команды, занявшей третье место.

Выдающаяся спортивная форма и стабильность

Этот летний мундиаль стал четвертым крупным международным турниром в карьере Беллингема. Его яркая игра значительно увеличила количество голов за сборную, доведя показатель до 13 мячей в 56 матчах, и обеспечила ему место в символической сборной турнира.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля дошла до полуфинала, а затем обыграла французов в матче за третье место. Игрок «Реал Мадрида» успешно перенес свою отличную форму на клубный сезон, записав на свой счет три гола и три результативные передачи в первых семи матчах Ла Лиги.

Джуд БеллингемРеал МадридЧемпионат мираБронзовая бутсаСборная Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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