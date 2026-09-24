«Золотой финиш Шохсанам Шерзодовой»: Флаг Узбекистана гордо поднят на Азиатских играх

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«Золотой финиш Шохсанам Шерзодовой»: Флаг Узбекистана гордо поднят на Азиатских играх

На КсКс летних Азиатских играх, проходящих в японских городах Айти и Нагоя, наступил поистине исторический и славный день для спортивной делегации Узбекистана. Очередные финальные заезды по гребле завершились абсолютным триумфом нашей национальной сборной: в соревнованиях по гребле на каноэ среди женщин на дистанции 200 метров наша талантливая спортсменка Шохсанам Шерзодова продемонстрировала невероятную скорость и стойкость, первой пересекла финишную черту и завоевала золотую медаль соревнований!

Эта победа стала второй золотой медалью высшей пробы, завоеванной делегацией Узбекистана на КсКс Азиатских играх в Японии. На этом успехи не закончились: в гребле на каноэ среди мужчин на дистанции 500 метров дуэт Артура Гулиева и Владлена Денисова обеспечил себе серебряную медаль, а в соревнованиях по гребле на байдарках среди женщин тандем Арины Танатмишевой и Екатерины Шубиной поднялся на третью ступень пьедестала, добавив в копилку делегации бронзовую медаль. Благодаря этим фантастическим результатам общее количество медалей в активе Узбекистана достигло 17 — 2 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых, а наша страна поднялась на 9-е место в общекомандном зачете среди сильнейших государств континента.

Что ж, какой новый импульс придаст нашей команде эта историческая победа Шохсанам Шерзодовой, как наша сборная по гребле на каноэ и байдарках обходит континентальных грандов и сможет ли Узбекистан еще больше улучшить свои позиции в топ-10?

«Золотой финиш Шерзодовой, 17 медалей и возвращение в топ-10»: 5 главных итогов дня

Самые важные факты и достижения сегодняшней программы Азиатских игр «Айти-Нагоя-2026»:

  • Вторая золотая медаль: Шохсанам Шерзодова преодолела дистанцию 200 метров на каноэ, заняв 1-е место и принеся делегации долгожданное второе золото;

  • Серебряный успех Гулиева и Денисова: В соревнованиях двоек на каноэ на дистанции 500 метров Артур Гулиев и Владлен Денисов стали вице-чемпионами;

  • Танатмишева и Шубина на пьедестале: Дуэт Арины Танатмишевой и Екатерины Шубиной, выступавший в гребле на байдарках среди женщин, удостоился бронзовой медали;

  • Всего собрано 17 медалей: Общий актив сборной Узбекистана достиг 2 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых наград;

  • Прыжок на 9-е место в общекомандном зачете: Благодаря одному из самых активных дней соревнований, наша национальная сборная вошла в десятку сильнейших в рейтинге (9-я позиция).

«Айти-Нагоя-2026»: Финалы по гребле на каноэ и байдарках и анализ медального зачета Узбекистана

Сравнение сегодняшних победителей, дисциплин и позиций нашей страны в турнирной таблице:

Вид спорта и дистанция

Наши представители

Завоеванная медаль

Значимость и влияние на таблицу

Каноэ: Женщины (200 метров)

Шохсанам Шерзодова

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ (1-е место)

2-я золотая медаль нашей делегации на соревнованиях

Каноэ: Мужчины, двойки (500 метров)

Артур Гулиев и Владлен Денисов

Серебряная медаль (2-е место)

8-я серебряная медаль, завоеванная в бескомпромиссной борьбе

Байдарка: Женщины, двойки

Арина Танатмишева и Екатерина Шубина

Бронзовая медаль (3-е место)

7-я бронзовая медаль, пополнившая копилку команды

Общекомандный зачет Узбекистана

По всем видам спорта

17 медалей (2-8-7)

Подъем на 9-е место среди стран Азии

Спортивная экспертиза и анализ: Почему золото Шохсанам и программа гребли имеют стратегическое значение?

Выводы международных спортивных обозревателей и экспертов:

  • Абсолютное лидерство в спринте: Дистанция 200 метров на каноэ требует от спортсмена максимальной стартовой скорости, взрывной силы и высокой координации; то, что Шохсанам Шерзодова первой пришла к финишу в борьбе с быстрейшими атлетами континента, доказывает ее нахождение в отличной спортивной форме мирового уровня;

  • Идеальная синхронность двоек: Подъем на подиум тандемов Гулиев/Денисов и Танатмишева/Шубина показал, что тренерский штаб выбрал верный путь при формировании экипажей; эти экипажи останутся нашими главными надеждами в олимпийском цикле к будущим Играм в Париже и Лос-Анджелесе;

  • Ключ к возвращению в элиту топ-10: Общекомандный зачет на Азиатских играх оценивается не только по общему количеству медалей, но прежде всего по качеству золотых наград; победа Шерзодовой вывела нас напрямую на 9-е место и придала команде дополнительные силы;

  • Новый баланс на спортивной карте Азии: Хотя Япония и Китай считаются главными гегемонами в водных видах спорта, последовательное завоевание медалей Узбекистаном в программах академической гребли, каноэ и байдарках показало, что школа Центральной Азии стала абсолютной ведущей силой на континенте.

Государственный гимн Узбекистана, прозвучавший на аренах «Айти-Нагоя-2026», и золотой финиш Шохсанам Шерзодовой открыли еще одну яркую страницу в истории спорта нашей страны.

Как вы думаете, на каком месте в общекомандном зачете сможет завершить Азиатские игры спортивная делегация Узбекистана после этого успеха Шохсанам Шерзодовой? Как вы оцениваете завоевание нашими гребцами 3 медалей за один день? Оставляйте свои личные мнения и теплые поздравления чемпионам в комментариях, а также поделитесь этой статьей, дарящей чувство национальной гордости, со всеми любителями спорта!

Шохсанам ШерзодоваАйти-Нагоя-2026КаноэБайдаркаУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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