Появились очередные трогательные и эксклюзивные воспоминания о трудном пути к вершинам мирового футбола защитника сборной Узбекистана и английского «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова. Нападающий казахстанского клуба «Улытау» Бакдаулет Зульфикаров в интервью изданию АСневс.кз, освещенном на сайте Спортс.кз, с теплотой рассказал о тяжелых днях в Минске, крепкой дружбе с узбекской звездой и его скромности. Как выяснилось, их судьбы переплелись в 2021 году в столице Беларуси — в составе «Энергетика-БГУ».

В то время Хусанову еще не исполнилось 18 лет, и из-за строгих ограничений ФИФА он не мог быть официально заявлен за команду. Самые тяжелые дни адаптации к зарубежному футболу он провел с казахстанским форвардом в одной съемной квартире, разделяя тренировки и повседневные бытовые заботы. Сегодня же, после яркого периода во французском «Лансе», он перешел за 40 миллионов евро в распоряжение Пепа Гвардиолы и превратился в суперзвезду, выиграв в составе «Манчестер Сити» Кубок Англии и Кубок лиги. Тем не менее, как отмечает Бакдаулет, Абдукодир по-прежнему остается тем же искренним, семейным и простым парнем, не заболевшим «звездной болезнью».

Так что же не изменило Хусанова на пути от тесной минской квартиры до «Этихада», что его казахстанский друг рассказал о его родителях и какая встреча ждет их по возвращении узбекского защитника в Ташкент?

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Самые яркие факты из воспоминаний казахстанского нападающего, связанные с Хусановым:

Испытательный период в Беларуси в 2021 году: Бакдаулет и Абдукодир начинали карьеру в «Энергетике-БГУ» одновременно, и в те годы узбекский легионер делал первые трудные шаги в качестве легионера;

Барьер правил ФИФА: Поскольку Хусанов еще не достиг совершеннолетия (18 лет), клуб не мог официально зарегистрировать его, однако он неустанно пахал на тренировках;

Одна квартира и общий быт: Два молодых футболиста жили в одном доме, делили повседневную жизнь, еду и вместе ходили на тренировки, став друг для друга настоящей опорой;

«Звездная болезнь ему чужда»: Зульфикаров заявил, что главное богатство Хусанова — это его сердце, подчеркнув, что даже после трансфера за 40 миллионов у него не появилось ни капли высокомерия;

Узы дружбы и семейная близость: Несмотря на плотный график в «Сити», игроки регулярно поддерживают связь в социальных сетях и ждут следующей встречи в Ташкенте.

Одна судьба, две карьеры: Путь Бакдаулета Зульфикарова и Абдукодира Хусанова

Спортивные показатели двух легионеров, начавших свой путь с одной квартиры в Минске:

Критерии и показатели Бакдаулет Зульфикаров (Казахстан) Абдукодир Хусанов (Узбекистан) Место совместных выступлений «Энергетик-БГУ» (Минск, 2021 год) «Энергетик-БГУ» (Минск, 2021 год) Текущий клуб и статус «Улытау» (Жезказган, Казахстан) «Манчестер Сити» (Английская Премьер-лига) Результаты в текущем сезоне 5 голов и 1 результативная передача в 12 матчах 6 матчей во всех турнирах Рыночная стоимость и крупный трансфер Форвард местного чемпионата Исторический трансфер за 40 миллионов евро Последние завоеванные трофеи Основной нападающий клуба Обладатель Кубка Англии и Кубка лиги Человеческое качество (описание друга) Преданный и близкий друг Чрезвычайно скромный, искренний и добрый человек

Экспертиза футбола и человечности: Почему скромность Хусанова — его главное оружие?

Выводы обозревателей европейского футбола и психологов:

Прочное семейное воспитание: Слова Зульфикарова «я хорошо знаю его родителей, он вышел из простой среды» показывают, что семейные ценности служат решающим щитом для Хусанова в противостоянии давлению звездности;

Иммунитет после тяжелых условий: Спортсмены, которые не могли официально играть в Минске и прошли через трудности в одной квартире, не поддаются легко опьянению от больших денег и славы;

Совместимость с системой Пепа Гвардиолы: В таких гигантах, как «Манчестер Сити», на первый план выходит не только талант, но и скромность в раздевалке, беспрекословное подчинение тренеру и постановка командных интересов выше личного «я» — у Хусанова эти качества врожденные;

Пример для молодежи Центральной Азии: То, что узбекский защитник сохраняет простые отношения со старыми друзьями даже после ценника в 40 миллионов евро и трофеев АПЛ, является настоящей школой подражания для нового поколения спортсменов.

То, что за достижениями Абдукодира Хусанова стоит не только надежная защита на поле, но и чистый, скромный характер в жизни, делает его еще более любимым среди болельщиков.

Как вы думаете, поможет ли то, что Абдукодир Хусанов сохранил скромность, пробившись в элиту мирового футбола, оставаться ему в основном составе «Манчестер Сити» еще долгие годы? Что, по вашему мнению, является важнейшим фактором для того, чтобы футболисты не заболевали «звездной болезнью»? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этими искренними, теплыми воспоминаниями о гордости нашей сборной со всеми любителями футбола и друзьями!