Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»

·83·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»

Защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов не только завоевывает прочное место в основном составе английского гранда — «Манчестер Сити», но и уже успел стать настоящим кумиром местных болельщиков. В матче 3-го раунда Кубка английской лиги на стадионе «Этихад» манкунианцы принимали «Норвич» и одержали крупную и безоговорочную победу со счетом 5:0. В этой встрече 22-летний Ҳусанов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, образовав пару центральных защитников с Витором Рейсом. Возвращенный главным тренером Энцо Мареской в центр, наш соотечественник не оставил никаких шансов нападающим соперника, став ключевой фигурой в сохранении «сухого» счета.

После финального свистка судьи вся арена «Этихад» стоя приветствовала узбекского легионера, а также Витора Рейса и Аллана; болельщики скандировали имя Ҳусанова, заставив трибуны содрогаться от раскатистых криков «Хуууус!». За уверенные действия в матче статистический гигант Флашскоре поставил Абдукодиру солидные 8,1 балла. Благодаря этой крупной победе «горожане» вышли в следующий этап турнира и теперь готовятся преодолеть барьер в виде «Брайтона».

Итак, как тактическое решение Марески раскрыло потенциал Ҳусанова, какую душевную силу придает узбекской звезде любовь «Этихада» и насколько высоки его перспективы в главных матчах АПЛ?

«8,1 балла и безупречные 90 минут»: игра Абдукодира Ҳусанова в цифрах

Важные показатели нашего соотечественника в матче против «Норвича»:

  • Полные 90 минут уверенности: Ҳусанов с первых минут и до конца безупречно контролировал линию обороны;

  • Прочная стена в центре: Испытанный в предыдущих матчах на флангах, на этот раз Абдукодир вместе с Витором Рейсом на родной позиции центрального защитника не позволил сопернику наносить удары;

  • 8,1 балла от Флашскоре: Благодаря высокой оценке он наряду с одноклубником Айюбом Буадди (8,1) стал четвертым самым полезным игроком команды;

  • Ставший брендом клич: Как подтверждает официальный сайт клуба, во время каждого отбора мяча с трибун раздаются громкие звуки «Хуууус!».

«5 безответных мячей и бомбардиры турнира»: голевой фурор на «Этихаде»

Главные герои матча «Манчестер Сити» — «Норвич»:

  • Флойд Самба (8,4 балла): Забил два гола и был признан лучшим игроком матча (MVP);

  • Раян Шерки (8,2 балла): Оживил атаку своими креативными действиями и забитым мячом;

  • Аллан (8,2 балла): Завладел центром поля и стал автором одного гола;

  • Раян МакАйду: Записал на свой счет пятый гол в крупной победе команды;

  • Следующий этап — «Брайтон»: В следующем раунде «Сити» встретится с «Брайтоном», который делает ставку на прессинг и быстрые атаки.

Тактический анализ: почему Энцо Мареска доверил центр Ҳусанову?

Выводы европейских футбольных обозревателей и экспертов:

  • От универсальности к лидерству: Способность Ҳусанова одинаково стабильно играть как на флангах, так и в центре максимально повышает тактическую гибкость Марески в обороне;

  • Преимущество на втором этаже и в единоборствах: Длинные передачи и стандартные положения «Норвича» были полностью нейтрализованы благодаря позиционной грамотности Ҳусанова;

  • Высокая оценка английских болельщиков: То, что на таком звездном поприще, как «Манчестер Сити», местные трибуны слагают песни с именем 22-летнего узбекского защитника, является ярким доказательством признания его мастерства топ-уровня.

Хладнокровная и мастерская игра Абдукодира Ҳусанова на «Этихаде» еще раз продемонстрировала всему миру, что узбекский футбол занимает достойное место в фундаменте сильнейших клубов планеты.

Как вы думаете, сможет ли суперматч Абдукодира Ҳусанова против «Норвича», оцененный в 8,1 балла, окончательно убедить Энцо Мареску выпускать его в основном составе и на центральные матчи Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов? Что вы думаете об овациях болельщиков на «Этихаде», скандирующих «Хуууус»? Оставляйте свои аналитические соображения в комментариях и делитесь обзором этого исторического успеха узбекского легионера в Англии со всеми любителями футбола и друзьями!

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЭтихадНорвич
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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