В 4-м туре Английской Премьер-лиги состоится первое центральное противостояние сезона, которого с нетерпением ждет весь футбольный мир, — манчестерское дерби. Поборовшийся в первых 3 матчах со стопроцентным результатом и занимающий первое место с 9 очками «Манчестер Сити» на выезде встретится со своим принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед», у которого пока 4 очка и игра складывается непросто. В то время как в составе «горожан» под руководством Энцо Марески конкуренция достигла предельного уровня, потенциальная роль защитника нашей национальной сборной Абдукодира Ҳусанова в дерби стала главной темой обсуждения среди английских фанатов и фан-клубов команды. Как только страница в социальных сетях «Манчестер Сити Фид» задала открытый вопрос: «Ҳусанов или Нунеш — кто должен играть на правом фланге обороны против “МЮ”?», среди тысяч болельщиков разгорелась жаркая дискуссия.

«Не водите “Роллс-Ройс” на раллийной трассе!»: неудобное амплуа Ҳусанова и эксперимент Марески

Позиция 22-летнего узбекского защитника в «Сити» приобрела еще более интригующий характер после матча Лиги чемпионов против «Порту»:

Запас и эксперимент на левом фланге: Начав еврокубковый матч на скамейке запасных, Ҳусанов вышел на поле в начале второго тайму и был вынужден действовать на чужой и неудобной для себя позиции левого защитника;

Родное амплуа: На протяжении своей карьеры Абдукодир надежно играл преимущественно в центре обороны, а при необходимости — на правом фланге;

Претензии болельщиков: Один из английских фанатов, Роджер Гент, точно охарактеризовал ситуацию: «Игроков нужно использовать на их естественных позициях. Вы же не станете водить “Роллс-Ройс” на раллийной трассе!».

Фан-база разделилась: железная дисциплина Ҳусанова в обороне или атакующая мощь Нунеша?

В вопросе о том, кому доверить правый фланг в дерби, английские болельщики выдвигают два разных тактических подхода:

Сторонники Матеуша Нунеша: Фанаты подчеркивают высокую скорость Нунеша на фланге, его активное подключение к атакам и способность отдавать голевые передачи (что важно для давления на оборону «МЮ»);

Ҳусанов — щит для обороны: «В защите хорош Ҳусанов, в атаке — Нунеш», «Ҳусанов действует надежнее и внимательнее», — отмечают болельщики, высоко оценивая подкаты узбекского футболиста и его хладнокровие в единоборствах.

«Диаш медлителен, его нужно посадить в запас!»: требование связки Ҳусанов — Гехи

Самым резонансным аспектом обсуждений стало то, что большинство фанатов «Сити» требуют поставить Ҳусанова не на фланг, а в центральную защиту, оставив в запасе даже капитана команды Рубена Диаша:

Фактор скорости и контратак: По мнению болельщиков, Рубен Диаш опытен и хорошо обращается с мячом, но действует слишком медленно. Проворство и колоссальная скорость Ҳусанова жизненно необходимы для разрушения контратак соперника;

Идеальный тандем с Гехи: Любители футбола считают связку Марка Гехи и Абдукодира Ҳусанова идеальной парой для центра обороны нынешнего «Манчестер Сити»;

Особое оружие против Рэшфорда: Фанаты считают, что против главной ударной силы «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда обязательно нужно выпустить именно Ҳусанова: «Ҳусанов должен сыграть против Рэшфорда и подавить его своей скоростью!».

Тактическое решение: можно ли задействовать обоих одновременно?

Болельщики предлагают Мареске оптимальное решение проблемы: отправить Матеуша Нунеша на правый фланг, О'Райли или Йошко Гвардиола — на левый, а в центр обороны поставить Ҳусанова и Гехи.

Доверит ли Энцо Мареска место в центре узбекскому защитнику в этом принципиальном манчестерском противостоянии или, не рискуя, выпустит опытного Диаша — этот вопрос останется главной интригой вплоть до начала дерби. Однако тот факт, что английские трибуны в такой степени признают мастерство и скорость Ҳусанова, является ярким доказательством того, что наш легионер прочно закрепляется в Премьер-лиге.

А как считаете вы, должен ли Энцо Мареска выпустить Абдукодира Ҳусанова в основном составе на позиции центрального защитника в важнейшем дерби против «Манчестер Юнайтед» или лучше поставить его на правый фланг? Укрепит ли оборону команды появление узбекского легионера вместо Диаша? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим горячим аналитическим материалом о нашем соотечественнике со всеми футбольными болельщиками накануне дерби!