В матче в рамках Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» потерпел разгромное поражение от клуба из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Айн». Как сообщает Goal.com, звездная саудовская команда уступила на выезде со счетом 0:4. Этот результат вошел в историю как самое крупное поражение португальского нападающего Криштиану Роналду за время его карьеры на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Goal.com.

«Аль-Наср», неудачно начавший турнир, не смог противостоять доминированию соперника на протяжении всей игры. Игроки «Аль-Айна», двукратного победителя азиатской Лиги чемпионов, продемонстрировали явное превосходство на поле. Встреча прошла под полным контролем хозяев, а саудовская команда понесла тяжелый урон из-за грубых ошибок в обороне.

Голевые моменты и решающие моменты

Счет в матче был открыт уже на 25-й минуте. В составе хозяев отличился Суфьян Рахими, выведя свою команду вперед. В начале второго тайма атаки «Аль-Айна» вновь принесли результат, и тот же Суфьян Рахими после 60-й минуты забил свой второй и второй гол команды.

Ситуация для гостей стала еще более тяжелой. За 18 минут до конца встречи брат Суфьяна, Хусейн Рахими, в третий раз поразил ворота «Аль-Насра». После этого Суфьян не только стал автором гола, но и отдал голевую передачу на Георгиоса Якумакиса, установив окончательный разгромный счет 0:4.

41-летний Криштиану Роналду, нацелившийся на свой 980-й гол в карьере, на этот раз не смог пополнить свою статистику. Португальская звезда пытался сократить отставание в счете со штрафного удара в конце матча, но его мощный удар без труда отразил вратарь «Аль-Айна» Халид Эйса.

Ответственность тренера и антирекорд

После поражения главный тренер «Аль-Насра» заявил, что берет на себя всю ответственность за плохую игру команды. На послематчевой пресс-конференции он признал, что игроки старались, но в целом команда сыграла слабо.

По данным Goal.com, этот результат стал для Криштиану Роналду самым крупным поражением с августа 2022 года. Тогда его бывший клуб «Манчестер Юнайтед» в Английской Премьер-лиге проиграл «Брентфорду» с таким же счетом 0:4.