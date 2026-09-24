Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»

На проходящих в японских городах Нагоя и Айти КсКс летних Азиатских играх для мастеров кожаной перчатки Узбекистана стартовали поистине жаркие и бескомпромиссные бои. Первой среди представителей нашей национальной сборной по боксу на ринг на самом престижном спортивном форуме континента поднялась призер чемпионата мира, действующая чемпионка Азии Феруза Казакова (в весовой категории до 51 кг), которая уже на первом этапе турнира одержала поистине сенсационную победу. По сообщению Федерации бокса Узбекистана, жребий свел нашу соотечественницу в первом же бою с одной из главных фавориток этой весовой категории — опытной тайской спортсменкой Раксат Чуткамат.

Для информации, Чуткамат приехала на соревнования с большими амбициями в статусе двукратного бронзового призера чемпионатов мира (2014, 2019) и вице-чемпионки Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу. Однако Казакова, полностью завладевшая инициативой на ринге, разрушила все титулы и опыт соперницы. Продемонстрировав на протяжении всех трех раундов быстрые движения, серию точных и сильных ударов, Феруза не оставила сопернице ни единого шанса и единогласным решением судей одержала крупную победу со счетом 5:0, пробившись в следующий этап.

Итак, каким психологическим фактором послужит столь уверенный старт Ферузы Казаковой для сборной Узбекистана по боксу, кто является главными соперницами на пути к чемпионству в этой весовой категории и сколько золотых медалей смогут завоевать узбекские девушки на рингах Нагои?

«Преимущество со счетом 5:0, падение фаворитки и чемпионский старт»: 5 ключевых моментов боя

Самые важные факты и подробности первой победы Ферузы Казаковой на «Айти-Нагоя-2026»:

Первый бой и первая победа наших боксеров: Феруза Казакова вышла на ринг первой среди боксерской делегации Узбекистана и положила начало победной серии;

Абсолютный счет 5:0: По ходу боя все судьи единогласно (5:0) зафиксировали абсолютное превосходство нашей соотечественницы во всех трех раундах;

Континентальная фаворитка остановлена: Раксат Чуткамат (двукратный призер чемпионата мира, вице-чемпионка Ханчжоу-2022) была вынуждена покинуть турнир уже на первом этапе;

Тактическое и физическое превосходство: Казакова безошибочно пресекала контратаки соперницы и безупречно контролировала дистанцию;

Смелый шаг к золотой медали: Успешно преодолев барьер сложного жребия, узбекская боксерша стала главной претенденткой на главный приз в весе до 51 кг.

«Айти-Нагоя-2026»: Анализ поединка Ферузы Казаковой и Раксат Чуткамат

Показатели боя первого этапа, статусы спортсменок и сравнение раундов:

Показатели и критерии Феруза Казакова (Узбекистан) Раксат Чуткамат (Таиланд) Спортивный статус и титулы Чемпионка Азии, призер ЧМ Двукратный бронзовый призер ЧМ (2014, 2019), вице-чемпионка Ханчжоу-2022 Весовая категория -51 кг -51 кг Статус и значимость боя Решающее испытание на первом этапе Старт в качестве фаворитки турнира Динамика 1-го, 2-го и 3-го раундов Полная инициатива, быстрые атаки и точные удары Вынужденная защита, пропущенные удары Итоговое решение судей 5 : 0 (Единогласно зафиксированная абсолютная победа) Поражение (покинула турнир) Положение на следующем этапе Путевка в следующий этап и шествие к медалям Раннее прощание с состязаниями

Боксерская экспертиза и анализ: Почему эта победа Казаковой — великое достижение для нашей сборной?

Выводы международных аналитиков бокса и национального тренерского штаба:

Преодоление «синдрома первого боя»: Поднятие на ринг первой от команды на крупных соревнованиях возлагает на спортсменку огромную психологическую ответственность; то, что Казакова хладнокровно преодолела такое давление и выиграла с абсолютным счетом 5:0, послужит мощной мотивационной волной для всей сборной Узбекистана по боксу;

Устранение главного препятствия уже на первом этапе: Чуткамат была соперницей с многолетним опытом, дравшейся в неудобном и закрытом стиле; устранение этого барьера в самом начале турнира значительно прояснило путь Ферузы к медалям;

Скорость и техника узбекской школы бокса: Быстрые движения ног и серийные атаки, продемонстрированные Казаковой, в очередной раз доказали, что это самый эффективный способ измотать соперницу в современном любительском боксе и заработать четкие очки на глазах у судей;

Шествие к золотым медалям: После того как одна из самых опасных соперниц в весе до 51 кг выбыла из соревнований, перед Ферузой Казаковой открылись огромные возможности дойти до финала и заставить прозвучать гимн Узбекистана на японской земле.

Молниеносная победа Ферузы Казаковой на ринге Нагои стала достойным началом борьбы спортивной делегации Узбекистана за золото на КсКс Азиатских играх.

Как вы думаете, сможет ли Феруза Казакова, победившая фаворитку континента со счетом 5:0 уже в первом бою, завоевать золотую медаль на Азиатских играх «Айти-Нагоя-2026»? Сколько медалей, по вашим прогнозам, завоюют наши девушки-боксери на этом турнире? Оставляйте свои личные мнения и пожелания нашей девушке-чемпионке в комментариях, а также делитесь этим горячим репортажем, посвященным яркой победе узбекского бокса, со всеми любителями спорта!