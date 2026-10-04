Неожиданное заявление Тухеля: отразится ли наказание «Манчестер Сити» на сборной?

·32·Спорт
Неожиданное заявление Тухеля: отразится ли наказание «Манчестер Сити» на сборной?

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель открыто высказался о том, как финансовые обвинения вокруг «Манчестер Сити» и угроза понижения клуба в классе могут повлиять на состав национальной команды. Немецкий специалист подчеркнул, что звездные игроки не будут наказаны из-за проблем клуба.

В то время как процесс апелляции в отношении «горожан», признанных независимой комиссией виновными в финансовых нарушениях, продолжается, журналисты задали Тухелю прямой вопрос о судьбе английских звезд в национальной сборной.

«Важно мастерство, а не дивизион»: твердая позиция Тухеля

Наставник сборной Англии четко дал понять, что статус клуба в лиге не является решающим фактором при вызове в команду:

  • Главный критерий — польза: «При выборе кандидатов в сборную я обращаю внимание на то, какую пользу они могут принести команде в конкретном матче, сборе или на крупном турнире. То, в какой лиге выступает футболист, имеет второстепенное значение», — сказал тренер.

  • Автоматического отстранения не будет:

«Тот факт, что футболист играет не в высшем дивизионе, вовсе не означает, что его нужно автоматически исключать из национальной сборной. Каждый случай и каждый игрок должны рассматриваться отдельно, в индивидуальном порядке», — подчеркнул Томас Тухель.

«Сити» подал апелляцию, давление продолжается

Напомним, что независимая комиссия Премьер-лиги признала «Манчестер Сити» виновным в многолетних нарушениях правил финансового фэйр-плей. Среди возможных санкций упоминаются самые суровые наказания — от снятия очков до понижения в низшую лигу.

Руководство манчестерского клуба решительно отвергло все обвинения и подало официальную апелляционную жалобу в высшую инстанцию. Это заявление Тухеля стало серьезной психологической поддержкой для лидеров сборной Англии, выступающих за «Манчестер Сити».

Томас ТухельМанчестер СитиФинансовый фэйр-плейСборная Англии по футболу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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